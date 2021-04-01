شخص خالط مُصاباً بـ”كورونا” بعد تلقيه اللقاح.. و”الصحة” توضح له كيف يتصرف

بلادي – الرياض :

ردّت وزارة الصحة، على استفسار من أحد الأشخاص بشأن كيفية تصرفه عقب مخالطته مُصاباً بفيروس “كورونا”، وذلك بعد أيام قليلة من تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وأوضحت الوزارة، أنه عند مخالطة حالة مؤكدة بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح فإنه على الشخص عزل نفسه لمدة ١٤ يوماً تُحسب من آخر يوم تم فيه مخالطة المُصاب، وعند عمل الفحص خلال فترة العزل فإنه يلزم إكمال ١٤ يوماً حتى بعد سلبية النتيجة.

ونوهت إلى أنه يمكن تلقي الجرعة الثانية بعد إتمام فترة العزل في حال عدم الإصابة، وعند ثبوت الإصابة فإنه ستتم إعادة جدولة الجرعة الثانية بناءً على المعطيات العلمية.