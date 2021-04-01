madrasati تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1442 للاشتراك والتسجيل فى مسابقة مدرستي madrasati office 365

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1442، نتابع معكم اعزائي القراء ومتابعي موقعنا الاخباري ثقفني كافة الأخبار والمستجدات حول منصة مدرستي، وطريقة تسجيل الدخول بشكل الكتروني، وخاصة بعد العودة إلي الدراسة حاملة شعار نعود بحذر، والتي تأتي بمسابقة جديدة وهي مدرستي تبرمج، وذلك من أجل زيادة مهارات التفكير الإبداعي لدي الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز قيمة الثقافة العلمية والإلكترونية التي تساهم بشكل كبير في حل مشكلات المجتمع.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1442

تساهم مسابقة مدرستي تبرمج في تنمية وتطوير مهارات الطلبة علي استخدام تقنيات تكنولوجية حديثة في تنمية التحول الرقمي التي تسعى إلي تحقيقة المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم السعودي وشركة ما يكروسوفت، وتهدف الوزارة من خلال المسابقة الي إبراز دور الطلبة وتوضيح الموارد البشرية والعقليات القوية، الي جانب التمهيد إلي المستقبل الرقمي الفعال، ونشر ثقافة الحاسوب والبرمجة وغيرها من الأهداف المرجوة، وبذلك سعى الكثير الي الدخول على المنصة والاشتراك في المسابقة.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية 1442

حتي يمكن الاستفادة من خدمات منصة مدرستي التعليمية ومعرفة مزيد من التفاصيل حول مسابقة مدرستي تبرمج، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي الالكتروني المنصة عبر الخطوات الآتية.

في البداية قم بالذهاب إلى موقع منصة مدرستي الإلكترونية 1442.

ثم قم بالذهاب إلى أيقونة تسجيل الدخول.

قم بتسجيل بيانات الدخول من الإسم ورقم الهوية الوطنية، والرقم السري.

في النهاية اضغط على مربع تسجيل.

وبهذا ستحصلون على كم هائل من المعلومات بجانب الاشتراك على مسابقة مدرستي التعليمية التي بامكانكم الاشتراك عليها فور التسجيل عليها ومتابعه جميع تصريحات المسؤولين حيال تلك المسابقة من خلال ايقونة الاشعارات الموجودة داخل المنصة.