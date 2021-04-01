رابط منصة مدرستي وتسجيل الدخول الي منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا: منصة مدرستي هي موقع إلكتروني تم إنشائة من قبل وزارة التعليم السعودية، في ظل إغلاق المدارس ولعدم توقف الدراسة، تم إنشاء منصة مدرستي للدراسة عن بُعد ومنع التجمعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنصة مدرستي تعمل عمل المدرسة ولكن إلكترونياً وهي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي الطلاب والطالبات بدءاً من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني والتمارين الرياضية، ثم إستعراض الجدول الدراسي مع المعلم، وتتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأصدقاء والمعلمين، والمشاركة من خلال ساحات النقاش والإطلاع علي تقارير الإنجاز الخاصة بة والتحقق من توزيع درجات المقرر من أعمال السنة والإختبارات والتعرف علي الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

أضافة وزارة التعليم السعودية ميزة الدخول الي منصة مدرستي والحصول علي معلومات تسجيل الدخول من خلال تطبيق توكلنا، ويمكنك الحصول علي معلومات تسجيل الدخول بتنفيذ الخطوات الأتية:

القيام بفتح تطبيق توكلنا من الهاتف المحمول.

الضغط علي حسابي والبحث عن بيانات منصة مدرستي.

اختيار اسم المستخدم الذي ترغب بأختيار كلمة السر الخاصة بة.

الضغط علي زر الإرسال للحصول علي معلومات تسجيل الدخول في منصة مدرستي.

الإنتظار حتي يتم إرسال المعلومات ثم الإنتقال الي منصة مدرستي.

الضغط علي زر تسجيل الدخول من أعلي الشاشة علي اليسار.

اختيار حساب مايكروسوفت وادخال اسم المستخدم الموجود في تطبيق توكلنا.

المتابعة واستخدام كلمة السر التي تم إرسالها الي الهاتف المحمول.

رابط وخطوات تسجيل الدخول الي منصة مدرستي

الدخول الي الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي.

القيام بالضغط علي زر التسجيل في أعلي الصفحة.

سوف تظهر صفحة لكتابة البيانات الخاصة بحسابك، تقوم بإدخال رقم الهوية او رقم الإقامة، وإدخال رقم الجوال الخاص بك.

سوف تصل رسالة تأكيدية الي رقم الجوال الذي تم تسجيلة.

تقوم بإدخال الرقم الذي تم إرسالة في المكان المخصص لة فى صفحة البيانات.

بعد كتابة الرمز التأكيدي يتم الضغط علي كلمة تسجيل أسفل الشاشة وذلك لأنهاء عملية التسجيل.