نتائج قبول الدفاع المدني 1442 عبر “أبشر” وظائف وكيل رقيب رجال فقط

قامت وزارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسماء المقبولين لشغل وظائف في قطاع الخدمات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة، أصبحت نتائج قبول الدفاع المدني 1442 وكذلك أسماء المقبولين بشكل مبدئي عبر رابط منصة أبشر للتوظيف المسئول الأول عن إعلان أسماء المقبولين ومتابعة نتائج التعيينات في جميع القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ونقدم لحضراتكم تفاصيل نتائج القبول وخطوات الإستعلام عن أسماء المقبولين.

قبول الدفاع المدني 1442

بعد ترقب مستمر ومتواصل من قبل المتقدمين لوظائف الدفاع المدني 1442 في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن نتائج قبول الدفاع المدني 1442 عبر منصة أبشر حيث تم إستقبال طلبات المتقدمين منذ أكتوبر الماضي 2020 وتم الإعلان بالفعل عن أسماء المقبولين بصورة مبدئية لحين أجتياز المقابلة الشخصية للاقرار بشكل رسمي عن شغل الوظيفة، حيث أنة بعد مطابقة كافة الشروط التي حددتها وزارة الداخلية يتم عمل مقابلة شخصية واجتياز هذة المقابلة هو شرط أساسي للقبول ومن أبرز هذة الشروط

المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ.

اللياقة الجسدية شرط أساسي وتناسق الطول مع الوزن.

السيرة الذاتية وحسن السير والسلوك من ضمن أهم الشروط.

لم يشغل المتقدم أي منصب في جهات عسكرية من قبل.

رابط نتائج قبول الدفاع المدني رجال 1442

يمكنكم الآن الدخول الي موقع أبشر Jobs.sa المتخصص في الإعلان عن نتائج قبول الدفاع المدني رجال 1442، حيث تم الإعلان عن نتائج أسماء المقبولين عبر المنصة ويمكنكم الإطلاع علي الأسماء بإتباع الخطوات التالية

قم بزيارة موقع أبشر للتوظيف.

قم بإختيار نتائج قبول الدفاع المدني رجال 1442.

يتم إدخال رقم الهوية الشخصي في الخانة المخصصة لذلك.

في حالة القبول المبدئي يتم إحضار الأوراق المطلوبة والاستعداد للمقابلة الشخصية.

يتم الدخول بالكمامة وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

أجتياز المقابلة الشخصية أساسي للقبول النهائي.

يتم التعرف علي موعد المقابلة الشخصية من خلال منصة أبشر.

الهاتف الجوال غير مسموح بوجودة أثناء أجرأ المقابلة الشخصية.

يجب إحضار بطاقة الهوية الشخصي الأصلية عند الحضور الرسمي المقابلة.

يمكنكم متابعة موقعنا للتعرف علي أحدث التطورات عن الوظائف ونتائج القبول فور الإعلان عنها بشكل رسمي.