رابط منصة مدرستي Madrasati مسابقة مدرستي تبرمج 2021 وطريقة التسجيل

رابط منصة مدرستي، قام الكثير من طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية، بالبحث عبر شبكات الانترنت عن منصة مدرستي، وذلك لكي يتمكنوا من الاستفادة من المميزات الكثيرة التي تقدمها المنصة للطلاب، وأطلقت المنصة في الفترة الأخيرة مسابقة، مدرستي تبرمج تشجيعاً لأبنائها الطلاب على الابتكار والإبداع في مجال ألبرمجة، وتهدف وزارة التعليم من هذه المسابقة، إلى زيادة القدرة التنافسية لدى الطلاب والطالبات، وذلك عبر التعلم الممتع ونشر ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيف كل ذلك في تطوير مهارتهم في مجال البرمجة.

رابط منصة مدرستي 2021

يستطيع الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة في مسابقة منصة مدرستي تبرمج، عن طريق الرابط الخاص بالمنصة، والدخول على رابط موقع العودة إلى المدارس التابع لمنصة مدرستي، وبعد الدخول للمنصة من خلال الرابط هذا، يستطيع الطالب الاشتراك في المسابقة بكل سهولة، حيث يبين الموقع كافة التفاصيل المهمة المطلوبة لعملية التسجيل.

هدف وزارة التعليم من إطلاق هذه المسابقة

نشر حب البرمجة لدى الطلاب والطالبات.

زيادة طاقة المنافسة لدى الطلاب عن طريق التعلم الممتع.

خلق جيل جديد قادر على مواكبة العصر والتقدم الهائل والسريع في مجال البرمجيات.

خلق كوادر تستطيع المملكة من الاعتماد عليها في مجال البرمجيات في المستقبل.

الاستثمار في الشباب وثقل مواهبهم ومهاراتهم التكنولوجية.

اكتشاف المواهب الرقمية في مجال البرمجة.

تغيير الصورة النمطية السلبية عن مفهوم البرمجة.

تدريب الطلاب والطالبات على مهارات جديدة تتسم بالبحث والابتكار والاكتشاف.

إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية بين الطلاب والطالبات في مجال البرمجة.

تهيئة وتدريب الطالب للمنافسة المحلية والعالمية لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

تتيح وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، هذه المسابقة لكافة المراحل التعليمية، ولكي يستطيع الطالب الاشتراك في المسابقة، عليه أولاً اتباع الخطوات الآتية.

الدخول على موقع العودة للمدارس.

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار تسجيل جديد.

ملء البيانات المطلوبة من رقم البطاقة وغيره من البيانات.

إدخال رقم الجوال وإدخال الرمز المرسل في رسالة عبر الجوال.

الضغط على تحقق.

كتابة كود التحقق.

تأكيد الحساب.

ثم الدخول على موقع ماين كرافت النسخة التعليمية.

تسجيل الدخول عن طريق حساب منصة مدرستي.