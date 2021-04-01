ظهرت نتائج القبول بوظائف الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية عن اعتماد نتائج القبول المبدئي بالوظائف التي أعلنت عنها الإدارة العامة للدفاع المدني بوكالة وزارة الداخلية على رتب (عريف، جندي أول، جندي)، حيث يمكن الآن الاستعلام عن النتائج برقم السجل المدني ورمز التحقق، عبر الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه الإدارة العامة للدفاع المدني بوكالة وزارة الداخلية.

رابط استعلام نتائج القبول المبدئي بوظائف الإدارة العامة للدفاع المدني 1442:-

يمكن الآن لجميع المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العامة للدفاع المدني على الرتب العسكرية (عريف، جندي أول، جندي) والمستوفين للشروط التي تم الإعلان عنها للتقدم لشغل هذه الرتب العسكرية الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

دخول موقع ابشر للتوظيف للاستعلام عن النتيجة.

إدخال رقم السجل المدني (رقم الهوية).

إدخال رمز التحقق ثم الضغط على زر إرسال.

الانتظار حتى يتم عرض النتيجة.

ودعت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، جميع المتقدمين المقبولين لشغل وظائف الإدارة العامة للدفاع المدني على الرتب العسكرية السابقة، القيام بطباعة نموذج موعد المراجعة من خلال الدخول على منصة أبشر توظيف، على أن يقوم المتقدم عند حضور المراجعة بإرفاق نسختين من بطاقة الهوية الوطنية إلى النموذج السابق مع اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية الأصلية أثناء المراجعة.

وناشدت الإدارة العامة للقبول المركزي للشؤون العسكرية بوكالة وزارة الداخلية المتقدمين بضرورة الالتزام بما يلي:-

الالتزام بالتوقيتات المحددة للمراجعة.

الالتزام بوجود زي رياضي.

الالتزام بحلق الرأس.

القيام بإبراز تطبيق توكلنا عند دخول المراجعة.

ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي.

القبول المبدئي بتلك الوظائف لا يعني قبول نهائي.

عدم حضور المراجعة في التوقيتات المحددة يعد تنازلاً عن استكمال اجراءات التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها.