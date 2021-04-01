طريقة حل الواجبات المدرسية عن طريق منصة مدرستي schools. madrasati

منصة مدرستي تعد محاكاة للواقع التعليمي، تم إطلاق المنصة من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، لتوفر للطلاب والطالبات طرق التواصل مع المعلمين، عن طريق المنصة بعد أن تم إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا، ومن أجل المحافظة على صحة الطلاب، فهي تعد مدرسة إلكترونية كاملة، يستطيع الطالب أن يتواصل من خلالها مع معلمه، وأن يبدأ في حل واجباته ورفعها على المنصة بكل سهولة، فهي منصة تقوم على فكرة التعليم عن بعد، كباقي العالم الذي لجأ للتكنولوجيا في التعليم بعد جائحة كورونا.

طريقة حل الواجبات ورفعها على منصة مدرستي

منصة مدرستي عبارة عن مدرسة إلكترونية كاملة، تهتم بخدمات التعليم، حيث تحتوي المنصة على العديد من الخدمات، التي من شأنها تسهل عملية التواصل بين الطالب ومعلمه ومدرسته، وطريقة حل الواجبات ورفعها على المنصة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وذلك عن طريق حساب الطالب.

الدخول على القائمة الرئيسية، ثم النقر على أيقونة “المقررات والمصادر”.

الضغط على خانة البحث على أعلى يسار الشاشة، من خلالها يتم الاطلاع على الواجبات سواء المنتهية أو التي لم تنتهي.

الضغط على أيقونة “حل الواجب”.

بعد الانتهاء من حل الواجب يمكنك الضغط على أيقونة “إظهار النتيجة”.

تابع الوقت المحدد لكتابة الواجب حتى لا ينتهي دون إتمام حل الواجب.

كما يمكنك الضغط على أيقونة “مشاهدة الحل” وذلك للتأكد من الحل.

طريقة دخول الطالب على منصة مدرستي

الدخول عن طريق حساب الطالب على النصة، وفي حالة عدم وجود حساب للطالب، يمكنه الدخول على المنصة عن طريق “نظام نور”، حيث أنه كافة الحسابات المتوفرة بموقع نظام نور لديها حساب على مايكروسوفت، وإذا قابل الطالب إي مشكلة في عملية الدخول، يمكنه الاتصال بالدعم الفني للمساعدة في حلها.