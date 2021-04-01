أعلنت بعض المصادر التابعة إلى وزارة التعليم، أن هناك تعميمًا سيصدر يتضح من خلاله ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية للتعليم المستمر مشيرة إلى أن الأولوية ستكون لذوي الخبرات المتميزة داخل المدارس الحكومية، للاستفادة من خبراتهم في قطاع التعليم، داعيةً إياهم بضرورة التعرف على الشروط، وإجراءات المفاضلة والترشيح أيضًا.

شروط ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية للتعليم المستمر

وقد أوضحت الوزارة، أن هناك شروط لا بد من توافرها في المرشحين تتمثل في:

المرشحين إلى المدارس الابتدائية ينبغي أن يكونوا من معلمي تلك الصفوف في المدارس، على ألا يكونوا من معلمي التربية البدنية والفنية.

أن يكون المدرسين في المرحلة المتوسطة والثانوية، عاملون في أحد مدارس التعليم العام، وأن يكون حاصلًا على شهادة في نفس التخصص الذي يرغب في تدريسه.

أن يكون المعلمين ممارسون للمهنة بالفعل.

ألا تكون مدة خدمته أقل من ثلاث سنوات، وأن يكون تقديره الوظيفي جيد جدًا مرتفع، وأن يكون معروف عنه حسن الأخلاق، وألا يكون قد تورط في أي قضية من قبل.

ألا يكون قد انقطع عن عمله في التدريس خلال السنوات الماضية، وألا يكون لديه عمل إضافي أو مهمة يقوم بها خلال فترة المساء.

يقر المعلم بموافقته على العمل في أي مدرسة يتم ترشيحه لها، وأن يلتزم بمواعيد العمل، وتوزيع المناهج التعليمية، وأن يعتمد على الوسائل التعليمية التي تتناسب مع تطلعات التعليم المستمر.

يتعهد المعلمين بصحة البيانات، ويتحمل قائد المدارس مسؤولية كاملة عن دقة البيانات، على أن يتم إنهاء فترة التكليف للمرشحين في حالة الإخلال بأي بيانات أو تعليمات.

معايير المفاضلة بين المرشحين للتعليم المستمر

وأشارت الوزارة إلى أن المفاضلة ستكون وفق المؤهل التعليمي، سواء متوسط أو معهد أو بكالوريوس، بالإضافة إلى نوع المؤهل، ومتوسط تقدير الأداء الوظيفي، كما أن عدد ساعات العمل سيكون لها دور في الاختيار، سواء في التعليم العام أو المستمر، إلى جانب الدورات التعليمية التي حصل عليها كل من يقوم بترشيح نفسه لهذه المهمة، والجوائز والبرامج التي شارك فيها.

إجراءات المفاضلة بين المرشحين

يتم المفاضلة بين جميع المرشحين من خلال لجان تقوم إدارة التعليم المستمر بتشكيلها.

المفاضلة ستكون إلكترونيًا، ويتم توزيع المعلمين على حسب الاحتياج.

يتم الاستعلام عن أسماء المرشحين من خلال موقع بوابة جدة التعليمية.

والجدير بالذكر أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم الخميس الموافق 19- 8 1442 هجريًا، على أن تقوم اللجنة بمهمة المفاضلة واعتماد الطلبات في موعد لا يتعدى الخميس 26-8-1442.