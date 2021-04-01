نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي السعودي ينطلق رسمياً اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي السعودي, أعلن البنك الاهلي التجاري ومجوعة سامبا المالية اليوم الخميس عملية اندماج فيما بينهم , ويعتبر الاندماج رسمي من أجل تأسيس مصرف عملاق وطني ذو قوة مالية على الترتيب الاقليمي العربي والعالمي, وسوف يبدأ البنك الاهلي السعودي العمليات المصرفية تحت اسم البنك الأهلي السعودي , والرمز الدولي لهذا البنك سوف يكون SA13L050IE10 , وسوف يكن الرمز 1180 جاهز اليوم .

خطوات العمل في البنك الأهلي السعودي

وعلى الرغم من تمام عملية الدمج بين البنك التجاري ومجموعة سامبا ,إلى ان كلا الشركتين سيظلان يعملان حسب الأنظمة الداخلية المتبعة في كل شركة, وذلك حتى إكمال عملية دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل وتام فيما بينهما, وسيظل كل عميل متعامل مع بنكه ولن يحس أي عميل بفرق ضمن الخدمات المصرفية المقدمة.

خطوات التعامل مع البنك الأهلي السعودي

وسيبقى كل عميل تابع لبنكه حتى يتم التواصل معه من موظف تابع للبنك الأهلي السعودي بعد إكمال الإجراءات الإدارية والتجارية فيما بينهم, وسيكن هناك وقت كافي لإنهاء الخدمات للعملاء وجعلها تحت اسم البنك الجديد, وسيكن البنك الأهلي السعودي مفخرة للسعوديين وسيكن هناك حصة سوقية تبلغ قيمة 30% تقريباً, وذلك وفق جميع المؤشرات الاقتصادية, كما يعد البنك الأهلي السعودي أكبر المؤسسات المالية ضمن المملكة العربية السعودية.

تفاصيل البنك الأهلي السعودي

سوف يكن البنك الأهلي السعودي من أكبر مالكي الأصول في الاقتصاد السعودي ب 896 مليار ريال سعودي أي ما يساوي 239 مليار دولار امريكي, وله قاعدة حقوق تملك 127 مليار ريال سعودي وصافي ارباحه 15.6 مليار ريال سعودي, وسيتمكن البنك الأهلي السعودي من تنمية الخطة الاقتصادية المتفق عليها قبل حلول عام 2030 بسبب تمتع البنك الأهلي السعودي بسيولة عالية ومركز رأسمالي قوي, كل هذا من ضمن رؤية المملكة العربية السعودية متمثلة بثقة السعب بالملك سلمان بن عبد العزيز, وبثقتهم بولي العهد محمد بن سلمان الذي حرك روح الشباب ودعم الكثير من المشاريع التنموية والتجارية في المملكة وفي الشرق الوسط ومنها توقيع اتفاقية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص برنامج شريك , وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء والشرق الوسط الأخضر.