التمويل الشخصي للمتقاعد من مصرف الراجحي في 30 ثانية فقط والمستندات المطلوبة

التمويل الشخصي للمتقاعد من مصرف الراجحي يفخر مصرف الراجحي بتزويد العملاء بخدمات مالية شخصية تتوافق تمامًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية في أقل من 30 دقيقة! نعم، إنها 30 دقيقة، هذا هو الوقت الذي تحتاجه لتلبية احتياجاتك المالية، سواء كنت ترغب في تحديث أثاث المنزل، أو دفع تكاليف تعليم الأطفال، أو تحقيق حلمك بالزواج، أو التغلب على الصعوبات المالية من خلال إجراءات بسيطة، كل ما تحتاجه ما يجب القيام به هو ملء نموذج طلب التمويل من موقع البنك الراجحي على الويب في غضون بضع دقائق للموافقة والتوقيع.

شروط الحصول على التمويل الشخصي للمتقاعد من بنك الراجحي

يتطلب مصرف الراجحي بعض الشروط البسيطة للحصول على التمويل الشخصي للمتقاعدين وهي كالتالي:

الحد الأدنى للأجور 1900 ريال سعودي.

أن يوافق المقترض على تحويل راتبه للمصرف.

تمويل شخصي على أسس الشريعة الإسلامية.

المدة القصوى للقرض هي 5 سنوات

النسبة الثابتة هي 3.12٪ سنوياً.

أما النسبة للنسب المتناقصة هي 5.62٪

كيف يمكنك ملئ الاستمارة الخاصة بالتمويل بنك الراجحي؟

كل ما عليك هو الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي وملئ البيانات المذكورة بالاستمارة وهي كالأتي:

الاسم بالكامل.

عنوان البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف الجوال.

قيمة الراتب الشهري.

الجنسية.

العمر.

المدينة التابع لها العميل.

المستندات المطلوبة للموافقة على التمويل الشخصي للمتقاعد من بنك الراجحي

كما هو مذكور أعلاه، قم بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي .

. نسخة من بطاقة الهوية.

شهادات التقاعد التي تقدمها هيئات التقاعد العامة لموظفي القطاع، وكذلك التأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص.

راتب شهري لا يقل عن 1،900 ريال مؤهل للتمويل.

كما يتطلب أن يكون المتقاعدون مؤهلين تأهيلاً كاملاً.

رسوم الدفع المسبق لمدة 3 أشهر.

فترة السداد القصوى هي 60 شهرا.

يجب تحويل راتب العميل قبل تقديم الطلب.

لا توجد رسوم للتكافل.

المؤهلات المطلوبة من المقترض للبنك الراجحي



وفقًا للوائح صاحب العمل المعتمدة من قبل البنك، فإن الحد الأدنى لفترة الخدمة هو 12 إلى 24 شهراً.

المعتمدة من قبل البنك، فإن الحد الأدنى لفترة الخدمة هو 12 إلى 24 شهراً. الموافقة على تحويل الأجر.

وفقًا للوائح صاحب العمل المعتمدة من قبل البنك، يبدأ الحد الأدنى للأجور من 2000 ريال سعودي.

يجب ألا يتجاوز العمر وقت الدفع الأخير 60 عاماً.

يجب أن يوافق مصرف الراجحي على العميل.

معلومات إضافية للبنك الراجحي

القسط الشهري: هو 900 ريال سعودي.

الرسوم الإدارية: 500 ريال سعودي.

رسوم تحويل حصة المعاملة: 70 ريال سعودي.

معدل الفائدة السنوي (APR): 8.72٪.