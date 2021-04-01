استخدم حاسبة سامبا للتمويل واحسب قيمة القرض والقسط الشهري للمواطن السعودي والوافد والمتقاعد

بنك سامبا أحد أهم المصارف بالمملكة العربية السعودية والذي يقدم دائماً خدمات حصرية لجميع العملاء التابعين له أو للعملاء الجُدد، وقد أصبح البحث عن التمويل الشخصي بأفضل الشروط والمميزات الخاصة به من أهم الأمور البحثية للكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، بسبب حاجة الكثير من المواطنين وكذلك المقيمين أيضاً إلى بعض المصادر التمويلية التي تقوم بتقديم عروض تمويل بشروط ميسرة لأقساط السداد الخاصة بالقروض التي يتم الحصول عليها، ومن هذه البنوك هو بنك سامبا السعودي الذي يوفر تمويل شخصي سريع للمواطن والمقيم بدون كلفة أجل وبدون رسوم، كما يسعى بنك سامبا إلى تقنين جميع الخدمات المصرفية الخاصة به، من خلال التعامل الإلكتروني من أجل تقديم الراحة وتوفير الوقت والجهد لجميع العملاء الراغبين في الاستفسار عن أي معاملة مصرفية داخل بنك سامبا، واحدث هذه الخدمات هي حاسبة بنك سامبا للتمويل الشخصي للمواطن السعودي والمقيم داخل المملكة.

شروط خاصة للتمويل الشخصي من بنك سامبا

يوفر بنك سامبا بعض الشروط الميسرة مقارنة مع باقي بنوك المملكة لمنح التمويل الشخصي للعملاء، حيث يتوفر قروض شخصية سريعة من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها، ومن هذه الشروط:

حيث يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل هو 18 عام فقط حتي يستطيع التقديم إلى جميع تمويلات سامبا، وذلك لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، ومن عمر 21 عام فقط للعاملين بالقطاع الخاص

وان يحصل العميل العامل بالقطاع الحكومي علي راتب لا يقل عن 2500 ريال فقط.

العاملين بالقطاع الخاص يجب أن لا يقل راتبهم عن 3500 ريال سعودي.

يجب أن يكون قضى العميل العامل بالقطاع الحكومي فترة عمل فعلية شهر واحد بجهة العمل، والعميل العامل بالقطاع الخاص يجب أن يكون قد قضي 3 شهور فقط فعلية علي الأقل بجهة العمل الخاصة به.

استخدام حاسبة سامبا للتمويل الشخصي لمعرفة قيمة التمويل وقيمة القسط الشهري

من أجل حساب مبلغ التمويل وحساب قيمة القسط الشهري لأي مبلغ تمويل من بنك سامبا يتم القيام بالخطوات التالية حتي يتم حساب التمويل إلكترونياً بسهولة :

يقوم كل عميل بالدخول علي موقع حاسبة التمويل الشخصي التالي: حاسبة سامبا.

وبعد الدخول علي حاسبة سامبا، يقوم كل عميل بتحديد نوع التمويل الذي يرغب في قيام الحاسبة بحسابه، فيختار تمويل شخصي أو تمويل عقاري.

ثم يقوم كل عميل بتحديد صافي الراتب الشخصي الخاص به، ثم يقوم بتحديد الجنسية الخاصة به، وتاريخ الميلاد الخاص به.

ثم يتجه العميل إلى تحديد مدة التمويل الذي سيحصل عليه، ثم تحديد قيمة الدخل الشهري الخاص به.

ثم تحديد قطاع العمل الذي يعمل به العميل سواء حكومي أو خاص، والضغط علي حساب قيمة التمويل.

تمويلات شخصية سريعة من بنك سامبا

يطرح بنك سامبا برامج قروض مختلفة حتي تناسب الجميع، حيث يوفر بنك سامبا تمويل بدون كلفة أجل لمدة 9 شهور يصل إلي مبلغ 100 ألف ريال، كما يتوافر لدي بنك سامبا تمويل قصير الأجل لمدة 3 شهور يصل مبلغه إلى 500 ألف ريال، وغيرها من التمويلات التي يمكن للمواطن والمقيم الحصول عليها، حيث يوفر البنك العديد من أنظمة التمويل التي تناسب جميع الأفراد والأسر الراغبة في الحصول علي تمويل شخصي سريع.