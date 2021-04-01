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عمر شويل - جدة يبحث المواطنون السعوديون عن طريقة يتم بها استعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية وذلك لأن المملكة العربية قد وجهت اهتماماً كبيراً لذوي الاحتياجات الخاصة في الآونة الأخيرة، حيث نرى عدد كبير من البرامج التكفيلية القوانين الحكومية التي تكفل وترعى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك كله تشمله رؤية المملكة 2030، ومن هنا تأتي فكرة برنامج التأهيل الشامل، والذي يقدم مبلغ شهري للمستفيدين من البرنامج حيث يتم صرف مبلغ مالي شهرياً للأشخاص التي قد تمت عليهم تطبيق شروط البرنامج.

برنامج التأهيل الشامل 1442

يعتبر برنامج التأهيل هو برنامج تمويلي تكافلي يهتم بتقديم مبالغ مالية للأشخاص ذوي الاحتياجات المرضية الخاصة التي يمكنهم من ممارسة تكاليف الحياة بصورة متزنة دون اللجوء لأي قروض أو وسائل تكافلية أخرى، وللبرنامج عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حتى يتمكن من الحصول على ذلك المبلغ الشهري.

استعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية

أتاحت وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة عدد من الطرق التي يمكن للشخص المستفيد من معرفة رصيده في البرنامج وموعد صرف المعونة، ومن تلط الطرق هي من خلال رقم الهوية الوكنية الخاصة بالمستفيد، حيث يقوم المستعلم بالخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى وزارة الموارد البشرية والاجتماعية. ثم قم بإدخال رقم المستفيد. ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم. ثم قم باختيار نوع الإعانة على حسب نوع الإعانة التي يحتاجها المتقدم، حيث في حالتنا تلك ستقوم باختيار نو الإعانة (الإعانات المالية لذوي الإعاقة). ثم اكتب رمز التحقيق الموجود في الصورة. ثم في النهاية اضغط على “عرض”.

بعد الضغط على عرض يتم توضيح جميع التفاصيل الخاصة بالمتقدم من حيث قيمة الإعانة وكذلك موعد صرف الإعانة والمكان الأنسب لصرفها.

أما الذين يريدون التقديم من جديد في التأهيل الشامل، فهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر بالمتقدم أولاً.

كما يمكنك التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل والحصول على 2000 ريال شهرياً.

شروط التأهيل الشامل1442

أولاً يلزم أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية. يجب ألا يكون دخل المتقدم متجاوزاً ال4000 ريال سعودي شهرياً. أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة بالمملكة حتى يستحق الإعانة. يلزم أن يكون عمر المتقدم يتجاوز ال45 عام. يلزم عليه أن يتم تقيم إعاقته من قبل البرنامج.

فهذه هي لشروط الخاصة بالمتقد والتي يجب أن تتطابق عليه حتى يمكنك التقدم للحصول على المعونة.

كما تقدم وزارة التضامن طريقة للتسجيل في الضمان الاجتماعي والحصول على خدمات الوزارة المُقدمة للمواطنين السعوديين.

فهذه هي طريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية ، كما قمنا بتوضيح شروط التقديم على البرنامج والتمتع بالخدمات المالية التي يقوم بتقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة.