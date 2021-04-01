أتاحت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية خدمة تغيير المهنة عبر موقعها الإلكتروني وذلك لمنسوبي المؤسسات التي يقل عدد مكفوليها عن المئة عامل وأقل من ذلك ، علي أن يتم تقديم طلب تغيير مهنة منسوب المؤسسة لوزارة العمل والتي تقوم بدورها بمراجعة أوراق المتقدم وتقرر بالموافقة علي تغيير المهنة في إقامته من عدمه، وتستفيد المؤسسات التي يقل عدد عمالتها عن المئة فرد من هذه الخدمة فيما لا يخص العمالة المنزلية، وقد وضعت وزارة العمل السعودية اشتراطات تعديل المهنة في الإقامة علي موقعها الرسمي حتي يتسنى لجميع الراغبين في تقديم طلب تعديل المهنة من معرفة الاشتراطات واستيفائها قبل الشروع في تقديم الطلب ، وفي مقالنا التالي نسرد لكم اشتراطات وزارة العمل الخاصة بتعديل المهنة في إقامة الوافدين.

اشتراطات تعديل المهنة في الإقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية

وضعت وزارة العمل السعودية عبر موقعها الإلكتروني بعض الاشتراطات الواجب استيفائها من قبل مقدمي طلبات تغيير المهنة بالإقامة من الوافدين المنتسبين لمؤسسات يقل عدد عمالتها عن المئة عامل وهي كالآتي :

أولا بالنسبة للمكفول أو الوافد لأي مكنه تغيير المهنة إذا كان لديه أحد تلك المعوقات

إذا كانت مدة صلاحية إقامته الحالية قد انتهت ولم يقم بتجديدها قبل تقديم الطلب.

إذا كانت المتقدم بالطلب قد تم التبليغ عنه بصفة هارب ولم يرفع البلاغ أو يغلق قبل تقديم الطلب.

إذا كان المتقدم بالطلب عليه أية مخالفات مرورية لم يتم سدادها قبل تقديم الطلب.

إذا كان المتقدم بالطلب يعمل لدي مؤسسة يقل عدد عمالتها عن المئة عامل.

إذا كان المتقدم بالطلب مثبت ببطاقة إقامته أن المهنة عامل منزلي.

إذا كان كفيل المتقدم بالطلب عليه أية مخالفات مرورية غير مسددة قبل تقديم الطلب.

إذا كان رصيد المتقدم بالطلب في حساب السداد للخدمة غير كافي لرسوم السداد.

ثانياً بالنسبة للكفيل أو صاحب العمل إن كان لديه أحد تلك المعوقات

إن كان العامل المراد تغير مهنته بالإقامة مثبت علي أنه عمالة منزلية.

إن كان عدد العمالة علي سجل المؤسسة يزيد علي المئة عامل.

إذا كان صاحب العمل لديه مخالفات مرورية غير مسددة قبل تقديم الطلب.

إن كان نطاق المؤسسة مخالف لقوانين العمل السعودي.

إذا كان صاحب العمل لم يجدد صلاحية إقامة العامل المرغوب تعديل مهنته بالإقامة.

ويمكن لصاحب العمل الاستعلام عن وضعه من حيث المخالفات وغيرها من خلال التعرف علي كيفية تحديث بيانات حساب المواطن، والاطلاع علي قانون و نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة فيما يخص موظفيه ، وينصح بالتعرف علي كيفية تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، ومن خلال الفيديو التالي نتعرف سويا علي شروط و إجراءات تعديل المهنة في بطاقة الإقامة لوافدين السعودية من خلال الفيديو التالي: