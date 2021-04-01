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عمر شويل - جدة اندماج بنكي الأهلي وسامبا وينطلق رسميا البنك الأهلي السعودي اليوم 1 إبريل، لقد قام البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بالإعلان اليوم عن إتمام عملية اندماجهما بشكل رسمي وسوف تكون تحت مسمي “البنك الأهلي السعودي” ولقد انطلق رسميًّا اليوم الخميس 1 أبريل 2021م.

وعلى الرغم من اكتمال الاندماج القانوني بين البنكين، فسوف يستمر كلا منهما بالعمل على النحو الطبيعي حتي يتم استكمال دمج المنتجات والخدمات بصورة كاملة، ويجب على العملاء استكمال التعامل مع بنكهم المعتاد كالسابق دون أن يحدث أي اختلاف في الخدمات البنكية، وفي حالة حدوث أي تغييرات على المنتجات أو الخدمات، فسوف يتواصل معهم بنكهم مسبقًا وسوف يعطي لهم الوقت الكافي لتنفيذ وتكملة أي إجراء لازم، تعرف أيضا على رسوم السحب النقدي خارج المملكة

اندماج بنكي الأهلي وسامبا

اعلن البنك الأهلي بأنه نتيجة لإتمام عملية الاندماج، فقد تغير اسم البنك من البنك الأهلي التجاري سابقا، إلى البنك الأهلي السعودي، هذا بدءا من تاريخ نفاذ الاندماج، هذا بناءا على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك منذ تاريخ 17/7/1442هـ، والموافق 1/3/2021م، ويستمر العمل حالياً لتكملة إجراءات تسجيل الاسم الجديد ليتم بدء استخدامه بشكل رسمي.

وبعد إتمام عملية الاندماج، فسوف يستمر البنك الأهلي في الوجود، وبالنسبة لمجموعة سامبا فستنتهي، وسوف يُلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة للمساهمين في مجموعة سامبا، وسيتم الإشارة بمصطلخ “البنك الدامج”إشارة على البنك الأهلي بعد إتمام عملية الاندماج.

وسوف يحصل المساهمين لمجموعة سامبا على أسهم جديدة داخل البنك الأهلي تبعا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سوف يحصل المساهموين لمجموعة سامبا على 0,739 سهم داخل البنك الأهلي في مقابل كل سهم يمتلكونه داخل مجموعة سامبا نتيجة “معامل المبادلة”.

بداية جديدة

وبعد أن يتم حصول البنك الأهلي التجاري على الموافقة من قبل هيئة السوق المالية ليتمكن من زيادة رأس ماله من 30 مليار ريال سعودي إلى 44,78 مليار ريال سعودي،وعند ذلك سوف يحصل جميع المساهمين داخل مجموعة سامبا المالية على 0,739 سهم عادي في البنك الأهلي السعودي لقاء كل سهم عادي يملكونه في مجموعة سامبا المالية كما تم ذكره سابقا، تبعا لما يتم تسميته بمعامل المبادلة، عند إتمام عملية الإندماج.