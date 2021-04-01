رابط ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج

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عمر شويل - جدة ماين كرافت التعليمية أصبحت في أولى اهتمامات الطلاب في محركات البحث المختلفة وذلك للدخول على رابط لعبة ماين كرافت التعليمية للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج التي حظيت باهتمام بالغ في الفترة الأخيرة، بعد أن نظمت وزارة التعليم السعودية مسابقة مدرستي تبرمج لدعم البرمجة، وبالتعاون مع شركة مايكروسفت العالمية وتعزيز ثقافة البرمجة للطلاب، وفي لعبة ماين كرافت التعليمية يوجد قصة لقريتين في اللعبة وبالتالي يمكنك مساعدة القريتين من خلال ثقافة البرمجة، ويمكنك برمجة المركبات بأكثر من طريقة ممكنة، حيث يمكنك البدء عن طريق تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية أو من خلال الدخول على رابط ماين كرافت للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج كما هو موضح من خلال هذا التقرير.

ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي تبرمج

أدرجت فعلياً وزارة التعليم لعبة ماين كرافت التعليمية كوسيلة للطلاب لتعلم لغة البرمجة، وبناء البرمجيات من خلال واجهات مبسطة تناسب الطالب المبتدئ في البرمجة، من أجل مشاركة مسابقة مدرستي تبرمج التعلمية، وقد تم إطلاق مسابقة مدرستي تبرمج لخلق روح تعليمية وبيئة تعلمية مناسبة للطالب.

رابط لعبة ماين كرافت التعليمية للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج

يمكن الآن العمل عل تطبيق ساعة برمجة من خلال لعبة ماين كرافت التعليمية كأحد الوسائل الرائعة لتعليم الطلاب والمشاركة في المسابقة مدرستي تبرمج لتعزيز المشاركة في البرمجة وبناء المعرفة، حيث يمكنكم الآن الدخول على لعبة ماين كرفت بكل سهولة من خلال الخطوات التي نوضحها.

الدخل على رابط لعبة ماين كرافت التعليمية للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج والمتابعة.

ثم تسجيل الدخول الى لعبة ماين كرافت التعليمية “sign in”.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والمتابعة للدخول.

تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية

كام يمكن تحمل لعبة ماين كرافت التعليمية بعد اعتمادها من وزارة التعليم السعودية، والتي تنمي روح البرمجة لدى الطلاب، والتي تعمل على تعزيز روح الإبداع البرمجي بأكثر من لغة برمحة وأدوات مساعدة بسيطة، تسعى من خلالها وزارة التعليم في المملك العربية السعودية ومن خلال منصة مدرستي الى تفهم الطلاب الصغار علوم البرمجة، ومن خلال إطلاق مسابقة مدرستي تبرمج التي وجدت قبولاً واسعاً.

شهادة ماين كرافت

تقدم لعبة ماين كرافت شهادة ساعة برمجة وذلك بعد إتمام المهام واختيار احد أدوات البرمجة الثلاثة التي يمكنك حل المشكلة من خلالها، ويمكنكم الآن الحصول على شهاد ساعة برمجة من ماين كرافت بكل سهولة بعد أن يقوم المشترك في مسابقة مدرستي تبرمج من إنهاء مهامه، حيث يطلب منك البرنامج إدخال الاسم الذي تظهر به الشهادة ويمكنكم تحميلها ومشاركتها بكل سهولة.