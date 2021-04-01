نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي 1442 في 30 دقيقة افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن خدمات مصرف الراجحي ومنها معرفة حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي ليتمكنوا من تقديم تمويل عقاري مدعوم للحصول على شقة أو شراء بيت مناسب من كافة المرافق والأماكن المناسبة لهم للإقامة بها، وهذا ما يفعله عملاء الراجحي مباشر من الدخول على الموقع الالكتروني، ومعرفة الخدمات التي يقدمها، وكذلك من يريد التعامل مع المصرف الذي اكد انه يقدم تمويل عقاري وقروض ميسرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي

مصرف الراجحي من البنوك التي تتعامل طبقا للشريعة الإسلامية بشأن القروض والتمويلات التي تقدمها، ويُعد من افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم الذي حصل على ثقة الكثير من العملاء، حيث يضع حاسبة شراء أرض الراجحي، ومنها تعرف قيمة القرض، وحدد شروط التمويل العقاري المدعوم، وفي ظل جائحة كورونا المستجد فإن المملكة العربية السعودية وفقا للتدابير الاحترازية تستخدم الخدمات الرقمية في جميع الجهات الحكومية وغيرها، ومن ذلك يقدم مصرف الراجحي مباشر أفراد خدمات عن طريق موقع البنك أو تطبيق الراجحي موبايل والي يتيح لك فتح حساب جاري الراجحي في دقائق معدودة، وذلك دون الذهاب إلى فرع أو الزحام بأي جهة، وإنما تستطيع عن طريق شبكة النت في أي مكان تواجدك.

خطوات فتح حساب الراجحي 1442

أسهل طريقة وضعها البنك تستطيع فتح حساب جاري الراجحي بخطوات سهلة، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للبنك، حيث وضع أيقونة (فتح حساب) في بداية الصفحة الرسمية للموقع بالدخول على موقع مصرف الراجحي، وبالضغط عليها يحولك لبيانات إنشاء حساب عبر تطبيق الراجحي موبايل، أو الضغط على تخطي بالفتح على الموقع الالكتروني، ومن هنا تختار الوسيلة الفضل لك والسهلة بالنسبة لك.

بعد الدخول يتطلب تعبئة نموذج بعد الموافقة على الشروط المطلوبة لفتح الحساب الجاري للعميل الجديد، وحاليا يتم فتح حساب من عمر (15-18) عام وذلك لعدد محدد وفق قرار مؤسسة النقدي العربي السعودي ضمن البيئة التجريبية.

نموذج فتح حساب بنك الراجحي

يتطلب لكي تقوم بفتح حساب بعد توافر الشروط والإقرار بها تعبئة البيانات بتلك الصورة

الموافقة على الشروط

اختيار الجنسية

إدخال الهوية

رقم الهوية الوطنية/ الاقامة

رقم الجوال (ضرورة يكون مسجل برقم الهوية لإرسال رمز التحقق عليه)

اللقب

البريد الالكتروني

بيان العملية المتوقعة في شهر واحد

الدخل الشهري بقيمة الريال

وضع الرمز المرئي بالصورة

ثم الضغط على التالي واستكمال التقديم لفتح حساب، حتى يتم الانتهاء من إنشاء الحساب، وبعد ذلك يمكنك الدخول على حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي ومعرفة قيمة القرض التمويلي المدعوم لشراء بيت الراجحي أو بناء أرض، ومن مزايا التمويل مصرف الراجحي:

تحصل عليه خلال 30 دقيقة

متوافق مع الشريعة الإسلامية

فترات سداد مرنة من خلال تمويل وطني يصل إلى 60 شهراً

يوفر الحماية من تغيير الأسعار .

ويمكنكم معرفة حاسبة القروض جميع البنوك، وذلك لمعرفة قيمة القرض التمويلي الذي يقدمه البنك والشروط المطلوبة في مصارف المملكة العربية السعودية للمقارنة بينهم.