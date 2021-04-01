شروط تمويل منصة سلفة السعودية، تعتبر منصة سلفة من أهم المنصات في السعودية، لأنها تقوم بإقراض الأموال للأشخاص الذين يحصلون على دخل قليل من عملهم، وأيضاً منهم دون عمل مثل صغار السن والدارسين، وتعمل منصة سلفة على إعطاء أموال للمواطن، وبعد فترة تأخذها منه على فترات يحددها المواطن حسب مقدرته على سداد هذا الدين، وعند تسجيل الدخول وطلب التمويل وتوافر الشروط التي تم تخصيصها من المنصة، يتم تحويل الأموال خلال دقائق معدودة وهذا ما يميز هذه المنصة، بأنها تلبي الطلبات بسرعة فائقة، ويمكن للشخص أن يطلب تمويل بداية من ألف ريال سعودي إلي خمس آلاف ريال.

منصة سلفة السعودية

تم التساؤل من الكثير من المواطنين هل هذه المنصة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أم لا تخالفها، وكانت الإجابة أنها لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وبعد أن يقدم العميل على طلب التمويل وبعد الموافقة عليه، يتم تحويل الأموال في الحساب المصرفي للشخص وسحب المبلغ من أي ماكينة صراف للأموال، وتم ترخيص منصة سلفة من قبل البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية، ويمكن للمنصة أن تمارس أنشطة التمويل تحت أي نظام تختاره المنصة من التمويلات المحددة في السعودية.

شروط تمويل منصة سلفة السعودية

قدمت منصة سلفة مساعدات للمواطن لسد احتياجه، ولكي تضمن هذه المنصة سداد الدين أو الأموال الذي يأخذها المواطن، يجب عليه أن يطلع المنصة على مرتبه ويأخذ إذن من الكفيل، وتعمل سلفة على توفير قروض للمواطنين الراغبين، وذلك في حالة المواطن محدود الدخل والمعدوم، ويتم تمويل هذه المنصة عن طريق المواطنين، لذلك أخذت المنصة اهتمام من ناحية المواطنين، ووضعت المنصة شروط للراغبين في التسجيل بها والحصول على أموال، وهذه الشروط أيضاً تطبق على من يريد تمويل المنصة ومن هذه الشروط ما يلي:

من أهم الشروط التي تم وضعها هي الجنسية أي أن يكون العملاء من الجنسية السعودية، ويكون مقيم في المملكة.

لا يقل عمل العميل عن ثمانية عشر سنوات.

يكون راتبه كحد أدنى لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

وأن يعطي العميل مفردات مرتب للمنصة للتأكد من صحة كلامه.

أن يكون العميل ثابت في عمله وأتم العمل فيه ست شهور وأكثر.

على العميل أن يتجه إلى تسجيل الدخول للمنصة عبر الموقع الخاص بها، حتى يتمكن من التسجيل ومعرفة ما يريد من معلومات تخص الموقع، و لطلب التمويل تسجل في الموقع من هنا.

تملئ استمارة البيانات الموجودة بطريق صحيحة، ثم يتم رفع هذه الاستمارة على المنصة، وتقديم صورة بطاقة شخصية للعميل للتأكد من شخصيته، وإذا توافرت الشروط يتم الموافقة بعد دقائق.