رابط نظام نور NOOR وطريقة إنشاء حساب ولي الأمر في نظام نور

رابط نظام نور NOOR، نظام نور هو نظام إلكتروني تابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، صمم لخدمة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وكذلك أولياء الأمور، فيستطيع الطالب أن يعرف نتائجه، وكذلك ولي الأمر متابعة نتائج ابنه، من خلال تطبيق نظام نور، وكذلك النتائج النهائية للفصلين الأول والثاني، وهو نظام يقدم العديد من الخدمات للمعلمين والطلاب وكافة المتصلين بالعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، مثل معرفة النتائج بالنسبة للطلاب، وحركة النقل الداخلي والخارجي بالنسبة للسادة المعلمين، وتتيح الفرصة أمام ولي الأمر لمتابعة ابنه، فهو نظام يقدم العديد من الخدمات ويسهل الحصول على المعلومات والنتائج المختلفة بطريقة سهلة وبسيطة.

رابط نظام نور NOOR

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات، وكذلك المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، عن رابط نظام بور حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الكثيرة التي يقدمها النظام، وإليكم زوار موقع ثقفني رابط نظام نور NOOR، فهو من التطبيقات المهمة في وزارة التعليم، كتطبيق مدرستي وتطبيق توكلنا.

ما هي الخدمات التي يوفرها نظام نور

يستطيع الطالب وولي الأمر من خلال نظام نور معرفة النتائج الدراسية المختلفة.

يستطيع ولي الأمر معرفة نتائج أبنائهم والوقوف على مستواهم الحقيقي.

مراسلة أولياء الأمور وإرسال نتيجة أبنائهم لمراجعتها والتأكد منها.

مراجعة نتائج الطلاب إلكترونياً عبر نظام نور.

تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور.

تسهيل عملية معرفة البيانات والنتائج الخاصة بالطلاب بطريقة سهلة.

مراسلة أولياء الأمور وإرسال نتائج أبنائهم لهم لمراجعتها.

سهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة من خلال برنامج نظام نور.

طريقة عمل حساب لولي الأمر على نظام نور

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور.

الضغط على أيقونة حساب ولي أمر جديد.

إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة والتأكد من صحة البيانات حتى تتم العملية بنجاح.

استقبال رسالة على الجوال بها اسم المستخدم وكلمة المرور.