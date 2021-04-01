هل أنت مواطن سعودي وتبحث عن طرية تسجيل برنامج توكلنا، سوف نسرد لكم في موقع ثقفني الطريقة الصحيحة لكي تقوم بالتسجيل في تطبيق توكلنا الإلكتروني، ارتفع الإقبال من قبل المدنيين أبناء السعودية والمقيمين ضِمن حدود المملكة على تنزيل تطبيق توكلنا خاصة في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس Covid 19 المستجد في المملكة العربية المملكة السعودية، وإتخاذ إدارة الدولة لمجموعة من الأفعال والإجراءات الإحترازية بهدف إيقاف انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المدنيين والمقيمين، وفي السطور التالية سوف نشرح لكم كيفية التسجيل على برنامج توكلنا.

تسجيل برنامج توكلنا

أولآ يلزم تنزيل تطبيق توكلنا على جوال المستخدم

بعد ذاك يطلب من المستعمل إلحاق المعلومات المطلوبة في الخانات المختصة لها.

يتم اختيار كلمة للمرور خاصة بالمستخدم وتكون جسيمة ومركبة من مجموعة من الحروف البريطانية والأرقام.

بعدما ينهي التأكد من المعلومات التي أدخلها المستخدم يرسل التطبيق رسالة إلى المستعمل عبر حساب أبشر لتأكيد المرور.

يقوم التطبيق في الخطوة الآتية بتحديد مقر الفرد ويتحقق من هويته على يد طرح عدد محدود من الأسئلة.

يتطلب المستعمل بعد هذا إلى اختيار وتحديد أثنين من المقربين له لأجل أن يقوموا بكفالته.

فوائد تطبيق توكلنا

يعين توكلنا في الإطلاع على عدد حالات الإصابة والوفاة بكورونا إضافة إلى ذلك نسب الشفاء. يبقي توكلنا سائر الأشخاص في نطاق السعودية على دراية بتطورات الحال الصحي بما يختص بفيروس كوفيد 19. يعاون تنفيذ توكلنا في التعرف على مقار حضور الإصابات بفيروس كوفيد 19 وأكثر الأنحاء الموبوءة الأمر الذي يعاون المدنيين في تلاشي الذهاب إليها لتفادي الإصابة.

وأخير تعرفنا في هذا المقال عن طريقة التسجيل في توكلنا بطرق مبسطه وسلسه أما إذا واجهتك مشاكل أثناء التسجيل فلا تتردد في ترك تعليق لنا.