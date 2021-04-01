نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة مدرستي تبرمج: طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة مدرستي تبرمج هو مايشغل بال العديد من الطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعوية، خاصة بعد أن قامت وزارة التعليم في المملكة بفتح باب التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج على مستوى كافة الإدارات التعليمية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهد تعليم الطلاب لأساسيات البرمجة، وتأهيلهم إلى المسابقات العالمية في لغات البرمجة، كما أن هذه المسابقة تساعد الطلاب على التفكير المنطقي وغيرها من الأمور الأخرى.

مسابقة مدرستي تبرمج

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أقامت حفل تدشين مسابقة مدرستي تبرمج في حضور وزير التعليم وعدد من قيادات التعليم في المملكة، وقد قام الوزير بالاعلان عن بدء مسابقة مدرستي تبرمج التي تستهدف الطلاب في المملكة من أجل تعليمهم أساسيات البرمجة، ومساعدتهم للدخول إلى المسابقات العالمية.

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية فإنه قد تم فتح باب التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال موقع العودة إلى المدرسة، والذي يتمكن من خلاله الطلاب التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج الجديدة.

مدرستي تبرمج

وتعد مسابقة مدرستي تبرمج التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة هي الأولى من نوعها، والتي تأتي ضمن خطة الوزارة والمملكة بالتطوير في المجال التقني، حيث ستكون مسابقة مدرستي تبرمج بمثابة وضع حجر الأساس وبداية الطريق للطلاب نحو المشاركة في بناء الأنظمة الالكترونية والاستفادة من جهودهم في هذا المجال لخدمة المملكة خلال الفترة المقبلة.

موقع مسابقة مدرستي تبرمج

ومن أجل الاستزادة من كافة التفاصيل الخاصة بمسابقة مدرستي تبرمج فيمكنكم الدخول إلى موقع العودة إلى المدرسة عبر زيارة backtoschool.sa ومن ثم الضغط على مسابقة مدرستي ثم يتم الدخول إلى مسابقة مدرستي تبرمج من أجل أن تظهر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمسابقة مدرستي تبرمج.

خطوات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

ومن أجل التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية فكل ماعليكم هو القيام باتباع الخطوات التالية، والتي تبين لكم كيفية الاشتراك والتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج حيث يمكنكم القيام بالتالي:

الدخول إلى موقع العودة إلى المدرسة من خلال زياراة رابط الموقع على الإنترنت عبر: backtoschool.sa. الضغط على زر تسجيل جديد الذي يظهر أعلى يسار الصفحة الرئيسية. القيام بكتابة البيانات الأساسية الخاصة بالطالب مثل رقم الهوية أو رقم الإقامة، ورقم الجوال، ورمز التحقق، ومن ثم الضغط على زر تحقق. يتم في الخطوة التالية التحقق من بيانات الطالب المسجلة في المدرسة التابع لها، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف الجوال من أجل تأكيد الحساب. يتم إدخال الكود الذي تم إرساله إلى الهاتف الجوال في مكانه الصحيح من أجل تأكيد الحساب. يتم الدخول إلى موقع ماين كرافت النسخة التعليمية. يتم تسجيل الدخول إلى موقع ماين كرافت من خلال حساب مدرستي الخاص بالطالب.