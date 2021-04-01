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عمر شويل - جدة صدر مؤخراً قرار تاريخي من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بشأن إلغاء إيقاف الخدمات والذي يعتبر أحد أكبر منغصات حياة أي مواطن مخالف لأي من الأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة فيما يخص حياته وعمله ، وإيقاف الخدمات عبارة عن أجراء قضائي تستخدمه حكومة المملكة حسب اختصاص الوزارات التابعة لها، ويستخدم قرار أيقاف الخدمات عامة لإلزام المشكو في حقة بإيفاء ما عليه من مخالفات أو مطالبات أو مستحقات لصالح شخص أو جهة أخري داخل المملكة، وإيقاف الخدمات يؤثر بصورة مباشرة علي خدمات تجديد الهوية الوطنية وجواز السفر ورخص القيادة والسير للمركبات فهل يشتمل إيقاف الخدمات علي البنوك؟؟؟

توابع قرار إيقاف الخدمات و هل يشتمل إيقاف الخدمات علي البنوك

قرار أيقاف الخدمات يؤثر بالتعميم علي خدمات إصدار الهوية الوطنية وجواز السفر ورخصتي القيادة والسير وقد كان قديماً يؤثر علي خدمات التابعين من خدمات تعليمية وخدمات صحية وعلاجية وخدمات مرورية و أصبح بعد التعديلات الأخيرة لا يؤثر علي الخدمات الخاصة بالتابعين بل اقتصر علي الشخص المشكو في حقه فقط ، حيث لا يمكنه من تفعيل خدماته إلا بعد تنفيذ قرار الإيقاف والتصالح بشأنه وتسوية الأمر أمام الدولة أو سداد أو جدولة المبالغ بموافقة الجهة الأخري أو في حال ثبت تعثر المشكو في حقه أمام المحكمة فلها القرار في أمره.

إجراءات إيقاف الخدمات بالمملكة

بالنسبة لإجراءات الخاصة بإيقاف الخدمات وهل يشتمل إيقاف الخدمات علي البنوك في تنقسم إلي نوعين من الإجراءات :

أولاً القسم القضائي منه ، ويصدر هذا الأجراء في حق المشكو ضده من جهة أو فرد بالمملكة ملزما إياه بالحضور لمقر المحكمة المختصة و انصياعه لرد غرض الشكوي بتأدية ما عليه من مستحقات أو مخالفات للفرد آو الجهة الشاكية أمام محكمة الاختصاص.

ثانيا القسم الإداري منه ، وهو ما يتعلق بالجهات التنفيذية المنوطة بتنفيذ أحكام القضاء المختص بقرار أيقاف الخدمات وتنفيذ بنود الإيفاق علي المشكو بحقه لحين صدور قرار التسوية أو العفو عنه، ويمكنك الاستعلام عن موقف إيقاف الخدمات عبر موقع وزارة العدل السعودية.

هل يشتمل إيقاف الخدمات علي البنوك ؟ وهو السؤال المهم ، إجابته نعم ، فقد اشتملت قائمة الخدمات الموقوفة علي تجديد الهوية وخدمة إصدار جواز السفر ورخص القيادة والسير وبيع وشراء المركبات والحجز علي الحسابات لدي البنوك والمنع من مغادرة البلاد، ويختص بتنفيذ القرار إدارة الجوازات وإدارة المرور ووزارة العمل السعودي والأحوال المدنية والبنوك و يتم الحجز بما في ذلك علي قيمة ثلث مرتبه الشهري بعد احتساب قيمة النفقة المستحقة عليه إن كان مشكو بالنفقة في حقه فيتم الحجز علي نصف راتبه فقط، ويمكن من خلال معرفة كيفية تحديث بيانات حساب المواطن التعرف علي وضع المواطن في خدماته عن طريق خدمات الملف الوطني الموحد بالمملكة والفيديو التالي يعرض التفاصيل الكاملة للقرار التاريخي بإلغاء إيقاف الخدمات :