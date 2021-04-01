نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرستي تبرمج: رابط الاشتراك والتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح وسم مسابقة مدرستي تبرمج ضمن أحد أكثر الكلمات بحثاً خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن قام الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم العالي بإطلاق فاعليات مسابقة مدرستي تبرمج 2021 من أجل خلق بيئة علمية وإبداعية بين الطلاب في مجال التقنية والبرمجيات في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه المسابقة الجديدة ستساعد في نشر وتعزيز ثقافة البرمجيات بين الطلاب في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للإحصائيات التي تم نشرها من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن الطلاب الذين قاموا بالتسجيل والاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج فقد قام حتى هذا اليوم أكثر من 57 ألف طالب وطالبة في مختلف المدارس والمراحل الدراسية في المملكة بالاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج، والتي قد قامت الوزارة بإطلاقها خلال هذه الفترة.

وكانت الإدارة التعليمية بمحافظة الطائف قد قامت بإطلاق البرامج التدريبية ضمن مسابقة مدرستي تبرمج التي أعلنت عنها وزارة التعليم، حي تتضمن خطة التدريب حوالي 33 برنامجاً تدريبياً يستهدف المعلمين والمعلمات في مكاتب التعليم الداخلية والخارجية من أجل تأهيلهم للمشاركة في نقل الخبرات المكتسبة إلى المشاركين في مسابقة مدرستي تبرمج خلال المرحلتين الأولى والثانية.

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج

وبحسب ما ذكرته وزارة التعليم فإن مسابقة مدرستي تبرمج الجديدة ستتم من خلال عدة مراحل حيث يتم اشتراك الإدارات التعليمية، والمدارس، والمعلمون والمعلمات، وبحسب ما جاءت أعلنت الوزارة فإن مراحل مسابقة مدرستي تبرمج كالتالي:

المرحلة الأولى الفصل الدراسي الحالي

ويتم فيها تفعيل ساعة برمجة في مدارس التعليم العام، وذلك باستخدام اللبنات والمركبات البرمجية والمعروفة باسم البلوجس، أو من خلال الكتابة بشكل مباشر بلغة البايثون، وذلك من أجل القيام بالمهام المطلوبة من خلال برنامج ماين كرافت.

المرحلة الثانية

ويتم فيها عمل مشاريع تصميم إبداعي في مدارس التعليم العام، ويتشارك فيها المعلمون والمعلمات وكافة الطلاب في مختلف المدارس شريطة أن يكون قد تم الاشتراك في المرحلة الأولى من المسابقة.

شهادات مسابقة مدرستي تبرمج

وبحسب ما قد أعلنت عنه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية فإن المشاركين في مسابقة مدرستي تبرمج سيحصلون على شهادات البرامج التدريبة المتنوعة، وذلك حسب جهة الترشيح، حيث أنه ستكون الشهادات كالتالي:

مدرب مركزي معتمد في ساعة برمجة.

مدرب مقيم معتمد في ساعة برمجة بالمدرسة.

ساعة برمجة.

تدريب ذاتي من مايكروسوفت.

طريقة الاشتراك والتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

وكانت وزارة التعليم قد قامت بتوجيه الدعوة إلى الطلاب والمعلمين وغيرهم من منسوبي التعليم من أجل التعرف على مسابقة مدرستي تبرمج، حيث نشرت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر طريقة وآلية المشاركة والتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال الدخول إلى صفحة المسابقة عبر موقع العودة للمدارس من خلال الرابط الموضح في التغريدة التالية:

ومن أجل التسهيل عليكم فقد وفرنا لكم رابط التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج على موقع العودة للمدارس التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال زيارة backtoschool.sa/education/competition حيث يتم توفير كافة التساؤلات حول الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج، وكيفة التسجيل والاشتراك، وكافة مايتعلق بالمسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم.