أطلقت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية نظام إلكتروني جديد معروف باسم نظام فارس ، وهو نظام جديد عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم منوط بمعرفة الرتبة والمستوي عبر نظام فارس من وزارة التعليم وذلك بعد تطبيق اللائحة الجديدة الخاصة بالوزارة وموظفيها ، وعلي المعلمين والمعلمات والعاملين بالوزارة استخدام تطبيق فارس للدخول علي بيانات الرتبة والعلاوة والراتب الجديد، ونظام فارس هو نظام تابع لقسم الموارد البشرية بالوزارة والتي تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل التعاملات بين الموظفين والمدراء، وخدمات نظام فارس متاحة للمعلمين والمعلمات والمدراء وقسم الموارد البشرية حالياً ، وقد طرحت وزارة التربية والتعليم عدد من درجات الزيادة السنوية تصل إلي حدود 456 ريالاً في الراتب الشهري لبعض فئات الموظفين حسب الدرجة الوظيفية للمعلم.

زيادات الرواتب في لائحة النظام الجديدة من وزارة التعليم عبر نظام فارس

وفق اللائحة الجديدة للترقي والوظائف من وزارة التربية والتعليم السعودية ومن خلال معرفة الرتبة والمستوي عبر نظام فارس من وزارة التعليم فقد تحدد الرتبة الأعلى بالمستوي الأول للدرجة الوظيفية السادسة وعلاوتها السنوية بقيمة 455.9 ريال شهرياً والرتبة التالية من المستوي الثاني للدرجة الوظيفية السادسة وتصل علاوتها السنوية بقيمة 455 ريالاً شهرياً، ونظام فارس منوط بوضع السلم الوظيفي والراتب لكل الدرجات الوظيفية علي نفس الوضع الحالي قبل أطلاقه أو أعلي من ذلك حسب قيمة العلاوة.

المميزات الخاصة بنظام فارس من وزارة التعليم

يحظي نظام فارس من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية علي العديد من المميزات طبق اللائحة الجديدة :

لا يحتاج نظام الترقي بين الرتب الوظيفية للمعلمين لوجود درجات وظيفية شاغرة كما هو الحال في بعض الوزارات الأخري كما هو الحال في كيفية التقديم علي الترقيات في مسار النظام الجديد مزار.

يمتاز قياس احقيه المعلم في الترقي الوظيفي علي معايير مهنية بحتة مثل معيار التميز العملي ومعيار التنافس المهني ومعيار الجدارة ومعيار الالتزام الوظيفي والكفاءة التنفيذية.

يتميز نظام فارس بتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الحوافز علي المعلمين بناء علي المعايير الواردة بالنقطة السابقة.

يتميز نظام فارس بتحقيق أهداف التطور المهني و تحقيق الكفاءة والجودة وتشجيع المعلمين علي الالتحاق بدورات التطوير المهني.

يتميز نظام فارس بإتاحة حوافز مالية للوظائف الإدارية والإشرافية أيضاً.

ويأتي نظام فارس ضمن قائمة من الأنظمة التفاعلية الإلكترونية من وزارة التعليم مثل منصات التعليم كمنصة مدرستي التعليمية بالمملكة الخاصة بتعلم الطلاب ونظام نور التعليمي الإلكتروني الجديد الخاص بربط ملفات الطلاب مع أولياء أمورهم، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف علي مزيد من المعلومات عن نظام فارس: