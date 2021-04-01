تمويل شخصي يبدأ من 50 ألف ريال إلى مليون ونصف ريال سعودي بدون كفيل

توفر العديد من الجهات في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين داخل أراضي السعودية، من بينها خدمة الحصول على تمويلات شخصية بإجراءات سلسة ومبسطة، حيث يستطيع العميل الحصول على تمويل شخصي، أو تمويل عقاري، أو تمويلات أخرى لدى العديد من تلك الجهات، والتي من بينها بنوك حكومية، وبنوك خاصة، وأيضاً شركات التمويل المختلفة المنتشرة في المملكة العربية السعودية، فقط من خلال تقديم بعد الأوراق والمتطلبات التي تختلف من جهة لأخرى، وأبرز تلك البنوك، البنك السعودي للاستثمار.

البنك السعودي للاستثمار واحداً من أبرز البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، والمعتمد بشكل رسمي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ويقدم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، أو باختلافات بسيطة، والتي منم أبرزها خدمة الحصول على تمويل شخصي، تمويل عقاري، أو طلب البطاقات الائتمانية، أو فتح الحسابات الجارية لدى البنك، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك السعودي للاستثمار يوفر من خلال موقعه الرسمي، مجموعة من الخدمات التي تهم الشركات والمؤسسات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

خصائص ومميزات تمويل أرزاق

من أبرز التمويلات التي يقدمها البنك السعودي للاستثمار، تمويل أرزاق، وهو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن للعميل إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد زيادة راتبه الشهري، ويمكن تقديم طلب إعادة التمويل بعد سداد النسبة المطلوبة، وفي حالة الوفاة أو العجر يتم الإعفاء من المديونية، ومن أبرز المميزات أنه يمكن الحصول على تمويل البنك السعودي للاستثمار دون الحاجة لكفيل، علماً أن مبلغ التمويل يبدأ من 50.000 ريال، ويصل إلى 1.500.000 ريال سعودي.

شروط تمويل أرزاق

تعبئة جميع النماذج المطلوبة.

خطاب تعريف من جهة العمل مبين به الراتب الأساسي.

خطاب تحويل راتب.

التمويل متاح للسعوديين فقط.

يجب ألا يقل العمر عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً.

يجب أن يكون للمستفيد حساب راتب بالبنك.

التقديم على تمويل أرزاق

تمويل أرزاق هو أحد التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو تمويل مجازي من الهيئة الشرعية، حيث يمكن للعميل شراء كمية معينة من المنتجات التي يملكها البنك بموجب اتفاق، وفي حال عدم رغبتك باستلام السلع، فيقوم البنك ببيعها بالنيابة عنك، عن طريق قيام العميل بتوكيل التاجر المعتمد لبيع تلك السلع وإيداعها في حساب، ويمكن التقديم عليه من خلال رابط تمويل أرزاق البنك السعودي للاستثمار، كذلك وفر البنك عليك من خلال الموقع الرسمي خدمة الحاسبة الإلكترونية، فقط قم بكتابة عمر المستفيد، والراتب الشهري، وقطاع صاحب العمل سواء حكومي، أو خاص، أو عسكري، أو شبه حكومي، واختيار مدة التمويل