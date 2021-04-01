أبشر للتوظيف رابط استعلام عن نتائج قبول الدفاع المدني jobs.sa

أعلنت نتائج القبول المدني المبدئية من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية السُّعُودية، للشؤون العسكرية عبر منصة أبشر للتوظيف، وذلك علي وظائف ديوان الوزارة علي رتبة (عريف، جندي، جندي أول) للرجال.

استعلام الدفاع المدني

ودعت المقبولين إلي طباعة النموذج الخاص بموعد المراجعة الموجود في منصة أبشر للتوظيف وإحضاره في المقابلة، مع تقديم أصل بطاقة الهُوِيَّة الوطنية، وأصل شهادة المؤهل المقدم به على المنصة، و2 صورة شخصية مكبرة، مع ضرورة الالتزام بالحضور بالزي الرياضي، ومراعاة الإجراءات الاحترازية وضرورة التباعد الاجتماعي، مع إبراز تطبيق توكلنا عند الحضور.

نتائج الدفاع المدني

وأكدت أن القبول المبدئي لا يعني القبول بشكل نهائي، وأنه من الممكن استبعاد من تختلف بياناته عن بيانات التسجيل وفقا للشروط المعتمدة والموضحة، وشملت التعليمات أيضا ما يلي :

تقديم نموذج موعد المراجعة.

أصل شهادة المؤهل سواء دبلوم أو بكالوريوس التي تم التقديم بها.

عدد 3 صور من المؤهل مصدقة من الجهة التعلمية، وصورة من السجل الأكاديمي.

صورة المؤهل الإضافي، وشهادات الدورات التدربية المسجلة عند التقديم ليتم مطابقتها.

يشترط أن تكون الشهادات والمؤهلات مصدقة من الجهات المشرفة سواء الكُلْيَة أو المعهد الصادر منها.

إحضار 8 صور شخصية ذات خلفية بيضاء حديثة لا يوجد بها تعديل، مقاس (4×6) مكشوفة الرأس.

كتابة رَقْم الطلب خلف الصور.

وضع المستندات المطلوبة في مِلَفّ علاقي.

الالتزام بلبس الكِمامة عند الحضور.

أبشر نتائج القبول

الحضور إلي مقر القبول بمدينة الرياض في حي الحزم، بمركز تدريب اللياقة البدنية، ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول علي منصة أبشر توظيف الرسمية.

الرسمية. اختيار نتائج القبول، ثم كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة (رقم الهوية، ورقم الوظيفة المتقدم عليها).

ثم الضغط علي استعلام وسوف تظهر النتائج.