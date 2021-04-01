رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 وخطوات التسجيل بكل سهولة

رابط نظام فارس، الخدمة الذاتية هي نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية، ويعتبر نظام فارس من أهم المنصات الإلكترونية، وأكثرها بحثاً على محرك البحث جوجل، وذلك لما تقدمه من خدمات كثيرة ومتعددة، التي يستطيع كل من يعمل بالتعليم الاستفادة منها، من معلمين وإداريين ومستخدمين وعمال، تمكن هؤلاء من الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارة، وبإمكان الموظف تتبع الطلب الخاص به حتى يتم البت في شأنه من قبل المسؤولين، فهو نظام يوفر الجهد والوقت والمال، ويقلل من خطر التزاحم والاختلاط الذي يؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا.

رابط نظام فارس الجديد

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالتعليم، عن رابط نظام فارس، وعن كيفية الاستفادة من الموقع والدخول عليه وخطوات التسجيل على الرابط، ويعد من المواقع المهمة للعاملين بالتعليم، مثل موقع توكلنا وموقع مدرستي، وكذلك رابط نظام نور، وغيرها من المواقع الإلكترونية المهمة، ولكي تتمكن من الدخول عليه، يجب عليك اتباع الخطوات الآتية.

خطوات التسجيل

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام فارس.

الضغط على أيقونة “التسجيل لأول مرة” بالخدمة الذاتية فارس.

إدخال البيانات المطلوبة كالاسم ورقم الهاتف مع التأكد من صحة البيانات.

سيتم إرسال رمز تحقق على الجوال يجب إضافته بطريقة صحيحة.

الضغط على أيقونة “تسجيل” للاستفادة بالخدمات التي يوفرها الموقع.

الخدمات المتوفرة على نظام فارس للمعلمين

يقدم نظام فارس العديد من الخدمات للمعلمين، من هذه الخدمات.

يستطيع المعلم الاستعلام عن الراتب من خلال موقع نظام فارس.

الاستعلام عن البدلات.

الاستعلام عن بيانات الموظف.

الاستعلام عن بيانات الانتدابات.

بيان السجل التاريخي للموظف.

بيان خارج الدوام.

يعد رابط نظام فارس مهم جداً للعاملين بوزارة التعليم، حيث يتيح لهم العديد من الخدمات، وتقديم الطلبات والحصول على الموافقات اللازمة، دون الحاجة إلى الذهاب للإدارة التابع لها الموظف.