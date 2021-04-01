حماية المستهلك رقم الشكاوى السعودية وكيفية تقديم شكوى

إن حماية المستهلك في المملكة من الأمور الهامة التي تعتني بها السعودية من أجل توفير كافة الحماية اللازمة ضد الغش التجاري وغيرها حسب القطاع المتقدم عنه الشكوى، وتهتم بحماية المستهلك من خلال الشكوى التي يقدمها الفرد نفسه أو من خلال الرقابة التي تفرضها على السلع والخدمات، ولذلك وفرت رقم للشكوى يمكن الاتصال به لسرعة الاستجابة.

تقديم شكوى عبر موقع حماية المستهلك

يتمكن الأفراد من التواصل مع جمعية حماية المستهلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها وتقديم شكوى ومتابعتها والحصول على الرد وحل المشكلة نهائياً من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع جمعية حماية المستهلك على الإنترنت.

من خلال الصفحة الأولى للجمعية يتم اختيار البرامج والأنشطة، ثم الانتقال إلى البرامج.

سوف نجد كلمة المناصرة القانونية والدخول على صفحة الشكاوى واختيار تقيم شكوى.

كتابة موضوع الشكوى أو الاختيار من القائمة ثم الانتقال إلى البيانات الشخصية ومنها:

تحديد المدينة، كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة للوافد. رفع صورة الهوية أو الإقامة.

إدخال بيانات الطرف الثاني المشتكى عليهن واستكمال البيانات.

حماية المستهلك رقم الشكاوى السعودية

إن من حق الأفراد سواء من مواطن أو مقيم أو حتى زائر أن يقدم شكوى ضد الخدمة السيئة أو ضد السلع المغشوشة أو غيرها من الأمور ولذلك فإن معرفة أرقام تقديم الشوى لحماية المستهلك والجهة المختصة بذلك من الأمور التي على الجميع معرفتها.

وفرت جمعية حماية المستهلك في المملكة مجموعة من أرقام التواصل التي يمكن الاتصال بها من أي مكان في المملكة والتي تتميز بسرعة الاستجابة من خلال خدمة عملاء متميزة ومن هذه الأرقام:

رقم استقبال الشكاوى لحماية المستهلك وهو” 112792368، وهو رقم مجاني يعمل على مدار الساعة.

كما يمكن التواصل مع الجمعية من خلال الرقم” 8001160087.

وفرت الجمعية وسائل أخرى للتواصل منها البريد الإلكتروني وهو” [email protected]

والجدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية قد وفرت تطبيق لتقديم شكاوى حماية المستهلك والمخالفات التجارية وذلك للتسهيل على المواطنين والمقيمين يمكن تحميله عبر الإنترنت ثم تسجيل الدخول عبر التطبيق وتقديم الشكوى، من أجل التصدي لكافة عمليات الاستغلال التي تحدث في مختلف السلع.