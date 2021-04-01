قروض ميسرة للمتقاعدين بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية

قروض ميسرة للمتقاعدين، حيث هناك عدد من البنوك التي تقوم بتقديم خدمات تمويليه للمتقاعدين، وتعتبر هذه القروض من اهم ما يبحث عنه جميع المتقاعدين داخل الأراضي السعودية، وهناك قروض محدده دائما ما يتم اللجوء إليها من اجل عمل مشاريع تساعد الأشخاص على حياة كريمه، قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب من اهم ما يبحث عنه المواطنين السعوديين أو المقيمين، يبحث أيضا المتقاعد عن بنوك تكون متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالفها، ولهذا هناك عدد من البنوك التي تقدم قروض للمتقاعدين بدون فوائد، من ضمن هذه البنوك هو البنك العربي، ويقدم تمويل البنك العربي للمتقاعدين والذي سوف نتعرف على شروط الحصول على القرض والأوراق المطلوبة.

قروض ميسره للمتقاعدين

البنك العربي يقوم بتقديم قروض ميسره للمتقاعدين، ويعتبر هذا التمويل من اهم القروض التي تقدم داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك العربي من اهم البنوك في القطر العربي كله ومن البنوك العريقة أيضا، وهناك مميزات يمتلكها البنك وقروض متنوعه منها قروض البنك العربي للمتقاعدين، وهناك عدد من الأوراق والنماذج التي يطلبها البنك لكل من يريد الحصول على تمويل شخصى للمتقاعدين، وسوف نتعرف على كل التفاصيل في السطور القادمة.

مميزات البنك العربي

هناك عدد من المميزات يقدمها البنك، حيث دائما ما يبحث أي شخص عن بنك يقدم تسهيلات ومميزات كبيره÷ ولهذا قام بنك العربي بتقديم مميزات هامه كالتالي.

سهولة اجرائات الحصول على القرض.

يقدم البنك اعلي مبلغ للتمويل.

هامش ربح مميز.

إمكانية تأجيل أول 3 أو6 أقساط بحيث لا تتجاوز مدة التمويل 60 شهراً.

أقساط مريحة تصل إلى 60 شهراً.

إمكـانية إعادة التمويل.

إعـفاء الـورثة من سـداد الأقساط الشهريـة المتـبـقـية في حال الوفاة – لا قدّر الله.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل البنك العربي

خطاب تعريف من جهة العمل شاملاً تفاصيل الراتب وعدد سنوات الخدمة.

مفردات الراتب السنوي أو الشهري.

صورة عن الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

يقدم بنك العربي قروض هامه ذات تسهيلات كبيره لكل العملاء سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين، واهم ما يقدمه البنك هو قروض ميسره للمتقاعدين.