نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل المنزل المبارك البنك العربي الوطني.. رابط وآلية التقديم على التمويل العقاري في المقال التالي

يرغب الكثير من الناس في تحقيق أحلامهم من خلال الحصول على المنزل الذي طالما حلم بامتلاكه والذي من السهل تحقيقه من خلال تمويل المنزل المبارك الذي يقدمه البنك العربي وهو يأتي كامل المواصفات مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيثُ يتيح الحصول على التمويل الذي يرغبه العميل من خلال تسهيل الإجراءات كاملة التي تتيح امتلاكه بعد الانتهاء من تسديد الرسوم بالكامل حسب المدة المتفق عليها، كما يوفر ثبات في المبالغ المدفوعة طوال السنوات التي يمنحها للعميل، مع التعهد بتسديد مبلغ الدين بالكامل. تمويل المنزل المبارك البنك العربي الوطني يسمح بالحصول على تمويل يصل حتى ثلاث ملايين ريال سعودي

يتم التسديد بقسط ثابت على للعديد من السنوات تصل خمسة وعشرون عاماً

يختار العميل العقار المناسب ويطرحه على البنك للتمكن من الحصول على التمويل

يتم إعفاء ورثة العميل من سداد الدين في حالة وقوع وفاة للعميل صاحب التمويل.

أنواع التمويلات المقدمة من المنزل المبارك

يتوفر تمويل قطعة أرض صالحة لبناء عقار

يمكن الحصول على تمويل لمواصلة استكمال مبنى مقام

يتم تمويل بيع الخارطة للعملاء الجدد والحاليين

يسمح البنك بتحويل الشقق السكنية مهما بلغت المساحة

يسمح للبنك بالرهن العقاري

يمكن التمويل الذاتي عبر البنك. الشروط المطلوبة للحصول على تمويل المنزل المبارك يسمح لجميع المتعاقدين من الموظفين لدى البنك بالحصول على التمويل

يمكن للمتقاعدين من القطاع العام والقطاع الخاص ومن الضباط المتقاعدين من الجيش الحصول على القرض التمويلي

يجب أن يكون الصافي النقدي للراتب خمسة آلاف ريال فأكثر

أن تكون الخدمة عن التقديم سنة على الأقل في جهة العمل مع تقديم أوراق تثبت ذلك

يبدأ عمر المتقدم من ثلاثة وعشرون عاماً فأكثر

تحويل الراتب من جهة العمل إلى البنك العربي الوطني. المستندات المطلوبة للحصول على التمويل للمنزل المبارك يسمح لعملاء البنك بالحصول على التمويل وذلك في حالة إحضار المستندات بالكامل، التي أعلن عنها البنك في فترة سابقة حتى يتم مراجعتها ومطابقتها مع جميع البيانات ليتمكن من الحصول على التمويل لمنزل الأحلام:-

كتابة بيانات طلب التمويل العقاري بالكامل

بالكامل إرفاق شهادة تفيد بمدة الخدمة بالعمل على أن لا تكون أقل من عام

شهادة من العمل تنص على الراتب ومفرداته بالكامل

تعبئة النموذج الخاص بالبائع والذي ينص على الموافقة على السعر المعروض

رسم لموقع العقار يوضح المكان بالكامل والمساحة

صورة من عقد ملكية الأرض الخاص بالبدائع

صورة من رخصة البناء للعقار

صورة من التثبيت المساحي للعقار

صورة من البطاقة الشخصية للبائع والمشتري

كشف من البنك يضم جميع بيانات الراتب للمشتري والمعاملات التي تمت خلال الشهور الأخيرة بحد أقصي ثلاث شهور. طريقة التقديم على تمويل المنزل المبارك يتم الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بـ البنك العربي الوطني

من القائمة الرئيسية يتم اختيار التمويلات المختلفة

سوف تظهر قائمة منسدلة

يبدأ العميل بتدوين اسمه

يليه اسم العائلة

يضيف البريد الإلكتروني

وبعدها رقم الهاتف

يكتب العنوان الخاص بالعقار

يكتب الراتب الذي يحصل عليه

يختار التمويل المبارك

ينفع المنطقة التابعة للعقار

ينقر للتأكيد على التمويل. برنامج شريك السعودي 2021 المبادئ والأهداف والمزايا التي يقدمها للشركات الكبرى عمر شويل - جدة تمويل المنزل المبارك البنك العربي الوطني.. رابط وآلية التقديم على التمويل العقاري - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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