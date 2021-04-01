تمويل شخصي بقيمة 300 الف ريال وبفترة سداد 240 شهر لجميع الفئات

يشتهر بنك الراجحي في المملكة العربية السعودي ويعتبر من أفخم بنوكها، حيث يصل عدد فروع مصرف الراجحي المتواجدة داخل الأراضي السعودي الي 500 فرع، ويعتبر من أكبر البنوك المساهمة في المملكة ويبلغ رأس مال البنك حوالي ما يقارب 25 مليار ريال سعودي، وقد يتفق المصرف في جميع تعاملاته المصرفية من وإلي العميل مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابط الدين الإسلامي ولا يخالفها، ولذلك فهو من ضمن مجموعة البنوك الإسلامية المتعددة في السعودية.

بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية

صٌنف مصرف الراجحي أنه من أشهر وأكبر المصارف السعودية علي مستوى نطاق العالم أجمع وليس بالمملكة العربية السعودية فقط، حيث بدأ أعماله المصرفية ونشاطه التجاري الرئيسي منذ عام 1957 مـ وتأسس علي يد محمد بن عبد العزيز الراجحي وأخواته صالح وعبد الله وسليمان الراجحي، ويتضمن المصرف العديد من الفروع من فروع رجالية ومنها فروع نسائية.

تمويل شخصي بقيمة 300 الف ريال وبفترة سداد 240 شهر

يقدم مصرف الراجحي خدمات مصرفية تتفق مع مبادئ الإسلام في التعامل مع العملاء، حيث يٌقدم المصرف تمويل شخصي بفترة سداد تصل الي 240 شهر وبأقساط مجدولة علي ذلك الفترة، حيث يصل قيمة التمويل الي 300 الف ريال سعودي فقط بشروط ومعايير محددة سبق وذكرناها لكم زوار موقعنا الكرام عبر موقعنا هذا، وقد نوضحها أكثر في ذلك المقال، فشروط الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي كالأتي:

يقدم بنك الراجحي الكثير من التمويلات الشخصية لجميع المواطنين والمقيمين أيضاً، ولكن ذلك التمويل يتطلب المواطنين السعوديين الحاملي للجنسية السعودية فقط، ولا يتيح للمقيمين والوافدين. أن لا يقل الدخل الشهري الخاص بالعميل المتقدم الي مصرف الراجحي من أجل ذلك التمويل عن خمسة ألالاف ريال سعودي وذلك الشرط في حالة إذا كان ذلك العميل يعمل لدي جهة من جهات القطاع الحكومي، أما إذا كان العميل يعمل لدي جهة خاصة فا لابد أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري ستة ألالاف وربعمائة ريال سعودي. لابد من تقديم كافة الأوراق المطلوبة والتي حددها مصرف الراجحي عبر موقعه الرسمي كا (صورة الهوية، تعريف راتب، رقم الهاتف) وجميع الإثباتات الأخري.