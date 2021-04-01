نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان 2021 السيارات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر مجموعة من وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية عروض تقسيط سيارات رمضان 2021 في السعودية والتي تتنوع في سياراتها المقدمة ما بين سيارات الدفع الرباعي، والسيارات الشبابية والعائلية الأخرى والتي سننشرها في هذا الموضوع.

عروض تقسيط سيارات في السعودية رمضان 2021

بدأ العديد من وكلاء السيارات في المملكة طرح عروض تقسيط سيارات 2021 في السعودية أقل من 1500 ريال سعودي ومن أهم تلك العروض عروض شركة محمد يوسف ناغي للسيارات Mohamed Yousuf Naghi Motors Co والتي توفر مجموعة من العروض على سيارات الأكسنت 2021، والالنترا 2021، وهيونداي سوناتا 2021، وكونا 2021 والتي سنشرح بالتفاصيل الخاصة بهم في التقرير التالي الذي يحمل عنوان : هنا عروض رمضان تقسيط سيارات 2021 السعودية أقل من 1500 ريال.

عروض السيارات رمضان 2021 في السعودية عرض إم جي

فيما يخص عروض السيارات رمضان 2021 من إم جي اشترِ سيّارة إم جي ما بين 1 أبريل و31 مايو، واحظَ بفرصة الفوز بكامل قيمة سيّارتك! سيتم الإعلان عن فائز جديد كل أسبوع، كما أنك ستحصل على باقة من العروض الأخرى مجاناً. وخدمة صيانة مجانية حتى 200,000 كلم وتامين مجاني، تظليل النوافذ وتسجيل مجاني وبطاقة هدية مجانية بقيمة 3,500 درهم أو بطاقة وقود بقيمة 1,000 درهم، وتأتي سيارات إم جي مع ضمان المُصنّع لمدة 6 سنوات أو 200,000 كيلومتر* (أيهما يأتي أولاً) في منطقة الشرق الأوسط.

عروض شركة الجزيرة للسيارات توروس 2021 في رمضان السيارات

ها قد جاءت الفرصة التي تنتظرها للانطلاق بخيارك المفضل فورد توروس 2021 عبر عرض رمضاني استثنائي بسعر خاص من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات. يمكنك الآن الحصول على فئة أمبيانتي بسعر 104,900 ريال فقط، لا تدع الفرصة تفوتك، وسارع الآن بزيارة أحد معارض توكيلات الجزيرة للسيارات، وتمتع بكل هذه الهدايا: * السعر شامل الضريبة ١٢٠٫٦٣٥ ريال سعودي ولا يشمل قيمة الاستمارة والنقل واللوحات والتأمين. * 5 سنوات ضمان أو 200,000 كلم أيهما يأتي أولاً. * 3 سنوات خطة الصيانة الممتازة أو 60,000 كلم أيهما يأتي أولاً. * 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق أو 100,000 كلم أيهما يأتي أولاً. * تظليل السيارة مجاناً حسب توفر الخدمة بالفرع. – يسري العرض حتى 15 مايو 2021م. – تطبق الشروط والأحكام.

عروض شركة الجزيرة للسيارات في رمضان 2021 سيارات فورد

شركة توكيلات الجزيرة للسيارات تأتيك بعروض لا تقاوم لاختبار متعة القيادة في كل رحلة مع خيارك المفضل من فورد. تمتع الآن بمجموعة من الهدايا التي صمّمت لتمنحك الأمان والاطمئنان والراحة والثقة سواء كان فورد إف-150 أو إكسبيديشن أوإكسبلورر موديل 2021 سارع الآن واستفد من العروض بزيارة أحد معارض توكيلات الجزيرة للسيارات واحصل على كل الهدايا: * 5 سنوات ضمان أو 200,000 كلم أيهما يأتي أولاً. * 3 سنوات خطة الصيانة الممتازة أو 60,000 كلم أيهما يأتي أولاً. * 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق أو 100,000 كلم أيهما يأتي أولاً. * تظليل السيارة مجاناً حسب توفر الخدمة في الفرع.- يسري العرض حتى 15 مايو 2021م. – تطبق الشروط والأحكام، ويمكنك معرفة عروض تقسيط سيارات في رمضان تويوتا لاند كروزر ديزل أقساط أقل من 1000 ريال هنا.