نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك الاستثمار السعودي في المقال التالي

الحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك الاستثمار، يسأل عدد كبير من الأفراد عن تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك الاستثمار السعودي، حيث أن البنك السعودي قام بتوفير العديد من الخدمات لهؤلاء الأشخاص التي تقاعدت عن العمل، كما أنه يوفر لهم كم هائل من المميزات والأشياء التي تجعلهم يتمتعون بحياتهم من تحقيق أحلام وسفر خارج البلاد خلال فترة تقاعدهم، ونتيجة لجميع هذه المميزات سوف نتكلم بشكل أشمل عنها. الحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين السعودي يتيح بنك الاستثمار السعودي أشياء متعددة للأفراد المتقاعدة، ويتم ذلك من خلال تقديم بعض المستندات، وهي مثل

ملء وكتابة كافة المعلومات التي توجد داخل ملف طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين.

نسخة من الهوية الوطنية ولكن بشرط أن تكون سارية ومفعلة.

تقديم كشف يوضح به قيمة آخر ثلاثة أشهر يذكر بهم قيمة ثلاثة رواتب.

في حالة إن كان المتقاعد أحد موظفي القطاع الحكومي فلابد من إحضار خطاب يوضح قيمة الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة.

أما إذا كان واحد من موظفي القطاعات الخاصة فيجب عليه أيضا الذهاب إلى المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية ويحضر خطاب يضم المبلغ الذي يتم أخذه.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 38 عام ولا يتخطى عمر 68.

تتاح خدمة التمويل الشخصي للمتقاعدين لمواطني المملكة العربية السعودية فقط.

لا يمكن للأشخاص أن تستفيد من تلك الخدمة في حالة إن كان راتبهم التقاعدي يقل عن 4000 ريال سعودي. المميزات والخدمات التي يقدمها تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك الاستثمار قدم بنك الاستثمار السعودي عدة مميزات مثل: يمكن للعميل أن يستفيد من التمويل مرة أخرى وذلك فور سداد القيمة المحددة لإعادة التمويل.

كافة الخدمات معتمدة من الهيئة الشرعية للبنك.

يتيح خاصية الاستفادة زيادة قيمة التمويل عندما ترتفع قيمة الراتب التقاعدي.

يعفى الموظف من دفع قيمة التمويل في حالة العجز الكامل أو الوفاة.

لا يشترط وجود كفيل.

يمكن الحصول على التمويل فور ملء جميع البيانات المحددة في الطلب.

يوفر بنك الاستثمار السعودي بطاقة صراف آلي للاستخدام في أي زمان أو مكان وذلك لتسهيل كافة العمليات على الموظف المتقاعد. من الجدير بذكره أن المبلغ المحدد من التمويل شخصي للمتقاعدين من بنك الاستثمار السعودي يكون تقريبي، وذلك خارج المصاريف الشهرية، ولمعرفة القيمة بالتحديد يجب زيارة أقرب فرع للبنك أو الاتصال بخدمة العملاء. عروض رمضان تقسيط سيارات 2021 السعودية أقل من 1500 ريال عمر شويل - جدة الحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك الاستثمار السعودي - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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