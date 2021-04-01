منصة مدرستي تسجيل الدخول في مسابقة تبرمج الرقمية بالطائف 1442

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول في مسابقة تبرمج بالطائف، هذا ما أعلنت عنه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، حيث أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمدينة الطائف البرامج التدريبية ضمن مسابقة ” مدرستي تبرمج “، حيث بلغ عدد هذه البرامج التدريبية نحو 33 برنامجاً تدريبياً لتأهيل 900 معلم ومعلمة، وسوف نتطرق للحديث عن التفاصيل الكاملة عن المسابقة ورابط وآلية تسجيل الدخول في هذا المقال، تابع معنا.

منصة مدرستي التعليمية

قبل الحديث عن منصة مدرستي تسجيل الدخول في مسابقة تبرمج الرقمية، سوف نعطي نبذة عن المنصة، حيث تعتبر بمثابة نظام إدارة تعلم إلكتروني.

تدعم عمليات التعليم والتعلم، حيث تضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التعليم، والسعي لتحقيق الأهداف التعليمية، وتطوير المناهج ودعم المهارات التعليمية التي تقدم للطلاب، وغيرها من الأهداف وسنخص بالذكر مسابقة تبرمجن تابع معنا.

مسابقة مدرستي الرقمية

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق مسابقة “مدرستي تبرمج”، وذلك بهدف خلق بيئة علمية تنافسية في عالم البرمجة وتعزيز ثقافة البرمجيات وتطوير مهارات الطلبة، حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق الأهداف التالية:

إحياء طاقة الشغف والمنافسة لدى الطلاب.

اكتشاف مواهب الطلاب والمعلمين في مجال البرمجة.

العمل على تغيير الصورة النمطية السلبية عن مفهوم البرمجة.

تعزيز مبدأ المشاركة بين الطالب وولي الأمر والمعلم.

تنمية مهارات البحث والاكتشاف والابتكار.

خطة مسابقة مدرستي

أعدت إدارة التدريب خطة تم اعتمادها من قبل المدير العام للتعليم بمدينة الطائف “طلال بن مبارك اللهيبي”، حيث تتضمن الخطة التالي:

إطلاق نحو 33 برنامج تدريبي تستهدف المعلمين والمعلمات في مكاتب التعليم الداخلية والخارجية.

يتم تأهيل المعلمين والمعلمات بهدف الإسهام في نقل الخبرات المكتسبة، وتدريبهم على المهارات اللازمة للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج.

يقوم حوالي 13 مدرب ومدربة بتنفيذ البرامج التدريبية وتدريب ما يقرب من 900 معلم ومعلمة كمدربين مقيمين بالمدارس.

لقائد المدرسة دور فعال في إعداد الخطط التدريبية بما يتناسب مع سير العملية التعليمية، بحيث تستهدف المعلمين والمعلمات وتكون خلال فترة اليوم الدراسي وعبر القاعات الافتراضية.

كيفية تسجيل الدخول في مسابقة منصة مدرستي

يمكنك تسجيل الدخول في مسابقة منصة مدرستي بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الحصول على التدريب من خلال التالي:

من المعلم أو المعلمة. اتباع خطوات التنقل في عالم ماينكرافت لتفعيل “ساعة البرمجة”.

قم بتنزيل دليل الطالب.

قم بالتفعيل بإحدى الطريقتين:

تنزيل ماينكرافت. تسجيل الدخول بحسابك، واختيار إحدى الأنشطة على صفحة ماينكرافت الخاصة بساعة برمجة.

قم بتفعيل ساعة البرمجة مع معلمك أو معلمتك أو بشكل فردي.

الحصول على شهادة ماينكرافت.

قم بإرسال شهادة التفعيل إلى معلمك أو معلمتك حسب الطريقة المتفق عليها.

يمكنك التعرف على المزيد من التفاصيل عن مسابقة تبرمج ماينكرافت التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

إذا كنت لا تملك حساب على المنصة، يمكنك إنشاء حساب جديد على منصة مدرستي لتسجيل الدخول عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط إنشاء حساب جديد .

قم بملء البيانات التالية:

رقم الهوية والإقامة. رقم الهاتف الجوال. رمز التحقق.

قم بالضغط على أيقونة “تحقق”.

قم بتأكيد الحساب.

بالإضافة إلى منصة مدرستي، تقدم المملكة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، يمكنك التعرف على منصة النفاذ الوطني الموحد بالتفاصيل الكاملة.