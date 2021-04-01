طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج مان كرافت ومعرفة مراحل التسجيل

طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج والتي قدمتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، لدعم طلابها ومعلميها وزيادة قدرتهم التنافسية في مجال البرمجة وتطوير المفاءة والقدرات الفنية، من أجل التماشي مع التطور العالمي والتكنولوجي، فقد أطلقت الوزارة مسابقة تقنية تتم على مراحل منها ما سيتم تنفيذة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1442، والمرحلة التالية ستكون خلال الفصل الدراسي القادم من العام الجديد، وقالت الوزارة أنه تسعى لتحقيق العديد من الأهداف من هذة المسابقة ، أهمها إعداد جيل قادر على المشاركة في التنمية الاقتصادية المستقبلة ومسلح بكل مقومات العلم الحديث.

إطلاق مسابقة مدرستي تبرمج صحبه اهتمام كبير من الطلب والمعلمين وأولياء الأمور، وكان من اهم ما بحث عنه الجميع هو طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج، والتي تعتمد على الدخول إلى الساعة البرمجية من برنامج مانكرفات التعليمي، واتباع التعليمات وإنهاء المهام التب تظهر في شريط الأدوات، حتى أن تكتمل كل المهام، وبعدها يقوم الطالب بطباعة شهادته وتقديمها للمعلم او المعلمة المشرفة، ويكون الدخول للمرحلة الثانية أم مرهون باجتياز المرحلة الأولى.

التسجيل في مسابقة مدرستي تبمرج

كي يستطيع الطالب الدخول على مسابقة مدرستي تبرمج، يجب ان يكون معه اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة مدرستي، والتي تم إنشاؤها من خلال برنامج مايكروسوفت، ويتم استخدم نلك البيانات في خطوات التقديم للمسابقة،وبعد الدخول، يتم التوجه إلى تفعيل ساعة البرمجة من خلال خدمات مانكرافت التعليمي، ثم الدخول إلى لعبة البرمجة واتباع الأوامر البرمجة التي يتم تنفيذها بواسطة لغة البايثون البرمجية، أو المركبات أو البلوكات، وحول القواعد الخاصة بالمسابقة فقد قدمتها الجهات التعليمية ووضحتها لمن يكون لدية الرغبة في المشاركة.

أهداف مسابقة مدرستي التي تحدثت عنها وزارة التعليم قد تم تلخيصها في رابط على منصة العودة للمدارس

مضاعفة طاقة الشغف والمنافسة لدى الطلاب عبر التعلّم الممتع.

بناء الطلاقة الرقمية؛ تمهيدًا لصناعة مستقبل رقمي فاعل.

نشر ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهاراتهم.

اكتشاف المواهب الرقمية في مجال البرمجة لدى الطلبة والمعلمين المتميزين، واستثمارها في صناعة حاضنة رقمية متعددة الموارد.

اكتساب مهارات ومعارف تتسم بالبحث والاكتشاف والابتكار.

تغيير الصور النمطية السلبية عن مفهوم البرمجة.

تعزيز مبدأ المشاركة بين الطالب وولي أمره ومعلمه.

تطوير مهارات الطلبة؛ بما يُحقّق نجاحهم في القرن الواحد والعشرين.

إتاحة الفرصة للدخول في المنظومة العالمية المعرفية؛ لتحقيق أهداف التنمية الوطنيّة المستدامة.