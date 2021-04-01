منصة مدرستي الواجبات تسجيل الدخول 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

يبحث الكثير عن منصة مدرستي الواجبات في المملكة العربية السعودية من أبنائنا الطلاب، وقد انطلق تطبيق تعليمى جديد من خلال وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية فى الفترة الأخيرة وبالأخص بعد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ويُمكن للطلاب الحصول على شرح مفصل لكل دروسهم ويتم الشرح من قبل مدرسي ومدرسات متخصصين فى المواد وأقر الجميع من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أن منصة مدرستى تشبه جداً المدرسة بالفعل حيث أن الطالب يحصل على جدول دراسي به مواعيد الحصص التعليمية الخاصة بكل فرقة تعليمية ويدخل الطالب فى المعاد المخصص لكل مادة ويسجل الحضور ويسجل الإنصراف كما هو فى الدوام الدراسي اليومى ويمكن للطالب أن يتجاوب مع معلمه أثناء الشرح وسؤاله فيما لم يتم فهمه وأيضاً يحصل الطالب على واجب منزلى وأنشطة يؤديها فى المنزل قم يعرضها على المدرس عند الطلب منه، ولذلك أصبحت منصة مدرستى أكبر نظام تعليمى إلكترونى موحد وفعال فى المملكة العربية السعودية، ولأننا نهتم بالجانب التعليمي في المملكة نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التسجيل في المنصة للطلاب، فإلى نص المقال.

منصة مدرستي الواجبات

نوضح لكم الآن كيفية الدخول الصحيح للطالب على منصة مدرستى للإستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية، فقط اتبع الخطوات التالية:.

ادخل على الموقع الرسمى لمنصة مدرستى.

يقوم الطالب بالضغط على تسجيل دخول.

يقوم بإدخال اسمه ورقم المرور الخاص به والتابع لنظام نور .

قم بإدخال رمز التحقق المرسل لك .

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم فتح الصفحة الرئيسية للمنصة وسيظهر جداول الدوام اليومى لجميع الفرق التعليمية من المرحلة الإبتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية.

وزارة التعليم السعودية

لا يُمكن لأي أحد أن ينكر الجهد الكبير المبذول من وزارة التعليم السعودية في محاولتها لإستكمال العام الدراسي بطريقة تُبعد الطلاب عن خطر الإصابة بفيروس كورونا من خلال التعليم عن بعد من خلال إطلاقها لمنصة مدرستي التعليمية.