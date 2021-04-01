نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في تمويلات بنك الراجحي وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في تمويلات بنك الراجحي، بنك الراجحي من أعرق البنوك التي تم تأسيسها بالمملكة العربية السعودية على يد الأمير صالح والأمير محمد والأمير عبد الله والأمير سلمان بن عبدالعزيز عام 1957، وقد استطاع بنك الراجحي أن يحظى على إعجاب جميع عملاؤه وذلك لتطبيقه مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أنه يقدم تمويلات مختلفة تناسب الجميع، وغيره من الخدمات التمويلية والمصرفية الأخرى سواء بشكل إلكتروني أو عن طريق زيارة أحد فروع البنك.

خطوات التسجيل في تمويلات بنك الراجحي

يمكن لراغبي التسجيل في تمويلات بنك الراجحي القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بنك الراجحي الإلكتروني.

اختيار تبويبة الرسوم الشخصية من القائمة الرئيسية.

الضغط على التمويل الشخصي الوطني.

النقر على تبويبة الكثير من المعلومات.

كتابة رمز الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة والضغط على إرسال.

بعد مراجعة الطلب وانطباق الشروط المطلوبة يتم التواصل مع مقدم الطلب.

شروط الحصول على تمويلات بنك الراجحي

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على تمويلات بنك الراجحي، وهي:

أن يكون عمر المتقدم ما بين 25 عام إلى 65 عام.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم عن 10 آلاف ريال سعودي على الأقل.

الالتزام بدفع الأقساط في موعدها المحدد.

يشترط تحويل الراتب من البنك التابع للمتقدم إلى بنك الراجحي، أو يمكنه فتح حساب لدى البنك.

أنواع تمويلات بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات بقيمة تصل أقصاها إلى 50 مليون ريال سعودي بأقساط سهلة السداد تصل إلى 84 شهر لتخفيف الأعباء على المواطنين مثل: التمويلات الشخصية التي تستخدم في تيسير الزواج أو القيام بمشاريع المعيشة، بالإضافة إلى التمويلات العقارية أو تمويلات السيارات التي تصرف من أجل شراء سيارة جديدة، أو استبدال السيارة القديمة.