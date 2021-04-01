“النيابة”: السجن عاماً وغرامة 10 آلاف ريال لمن حصل على معاش الضمان دون وجه حق

بلادي – الرياض :
شددت النيابة العامة على أن النظام يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
وأوضحت أن كل من حصل على مال من الضمان دون وجه حق يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنة، وإعادة المبلغ، وذلك لمن تثبت إدانته.
وأضافت أن من صُرف له معاش ولم ينفقه على أسرته يعاقَب بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال، والسجن مدة تصل إلى 3 أشهر.
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