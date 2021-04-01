الطقس المتوقع غداً الجمعة: سماء غائمة وسحب رعدية على هذه المناطق

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية.
كما توقع سماء غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غربي المملكة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في الدمام، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في طريف والقريات.
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