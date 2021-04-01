“أمن الحرم المكي” يلقي القبض على شخص يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية

بلادي – الرياض :

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن قوة أمن الحرم المكي الشريف ضبطت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام.

وقالت شرطة مكة، في بيان اليوم الخميس، إن قوة أمن الحرم رصدت شخصا يحمل سلاحاً أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد عصر الثلاثاء الماضي في الدور الأول.

وأضافت انه على الفور تم ضبطه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.