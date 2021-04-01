بلادي – الرياض : أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس عن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. وأوضحت أن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وجاري اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي، وأن المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين تم صدها وإحباطها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.