أمير الرياض يشدد على استخدام باركود التجمع في الأسواق وضبط غير الملتزمين بالحجر الصحي في المنطقة

بلادي – الرياض :
وجّه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، بضبط غير الملتزمين بالحجر الصحي بالتعاون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والتشديد على أماكن التجمعات كالأسواق والمجمعات التجارية بتحديد الطاقة الاستيعابية للدخول باستخدام باركود التجمع.
وأكد الأمير، في بيان صادر اليوم (الخميس)، على جميع الجهات الحكومية المعنية بتكثيف الرقابة على ما يقع تحت نطاقها الإشرافي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورصد المخالفين، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق توكلنا، والرفع بتقارير مفصلة عن نتائج أعمال غرفة العمليات المشتركة.
جاء ذلك إثر اطلاعه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، الذي رصد أكثر من 11 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية.
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