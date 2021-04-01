“التقاعد”: 1.2 مليون مشترك مدني على رأس العمل خاضعون لنظام التقاعد.. 65% منهم في التعليم

بلادي – الرياض :
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ 1.2 مليون مشترك على رأس العمل، موزعين بنسبة 40 % للإناث، و60 % للذكور.
وأوضحت، خلال نشرتها الإحصائية الربعية للعام الحالي 2021م، التي أصدرتها اليوم (الخميس)، أن أعمار العاملين في القطاع المدني في الفئة ما بين “31 – 50” عامًا تشكل نسبة 76.4 % من موظفي القطاع العام للمدنيين.
وأشارت إلى أن توزيع المشتركين في نظام التقاعد المدني بحسب مدة الخدمة تفاوت بحسب متوسط الخدمة ما بين: “6-10 سنوات” بنسبة 33%، يليها متوسط الخدمة “11-15” بنسبة 17%، ثم أقل من “6” سنوات بنسبة 15%، في حين مثّلت مدد الخدمة الأخرى نسباً متغايرة ومتفرقة.
ولفتت إلى أن قطاع التعليم العام والعالي يستحوذ على النصيب الأكبر للمشتركين وفق نظام التقاعد المدني بمقدار 65 %، يليه قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12%، وقطاع الإدارة العامة 5%، ثم تليه بقية القطاعات بنسب متفاوتة.
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