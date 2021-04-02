نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي للعزباء 1442 طريقة التسجيل وزارة التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي السعودي هو مبلغ مالي شهري يقدم للمستفيدين، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الضمان الاجتماعي للعزباء 1442 من البنات التي عرمهم فوق الـ 35عام، وذلك للفتيات غير المتزوجات، حيث تقدم الوزارة خدمة معاش الضمان وفق شروط معينة، وخصصت موقع إلكتروني يتقدم التسجيل في الضمان الاجتماعي والدخول لمعرفة حالة الطلب، ويخصص المبلغ المنصر على هذا البرنامج من أموال الزكاة.

شروط الضمان الاجتماعي للعزباء 1442

من برامج المساعدات المالية تأتي المساعدة المقطوعة، وأيضاً حساب المواطن السعودي الذي يتم صرفه شهرياً، ومعاش الضمان الاجتماعي السعودي لا يتم صرف إلا بشروط معينة، ومحدد له أشخاص معينة، وهم:

يقتصر التقديم به على السعوديين الجنسية، ويتثنى من شرط الجنسية الأجنبية المتزوجة سعودي، وأبناء المواطنة المتزوجة بأجنبي

ويشترط الاقامة بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة

يستفيد من البرنامج الأشخاص المعاقين وذوات الأيتام والأرحام ممن لهم بطاقة تنقل.

يحق التقديم ممن بلغ الشيخوخة من ذكر أو أنثى

التقديم للأسرة الغير معولة، كالمطلقة مع أبناءها أو السرة المهجورة، والأرملة مع الأيتام

المرأة بلا عائل، مثل زوجة الغائب، والمعلقة، وزوجة المدمن

التقديم يشمل الأيتام ومجهولي الأب أو الأبوين

بذلك أوضحنا من لهم حق التقديم ومن ضمن المرأة العزباء ويشترط للحصول على معاش الضمان الاجتماعي أن تكون سعدية الجنسية، ومقيمة بالمملكة العربية السعودية، أو تكون الفتاة لا عائل لها، أو في أسرة مهجورة أو معلقة.

متطلبات التقديم للأسرة التي لا عائل لها

يتطلب في الأسرة غير المعولة التي ليس لها عائل سواء بالوفاة أو الهجر، وكذلك بالطلاق، وفق قانون الضمان الاجتماعي أن تتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، مادام لا يوجد مصدر دخل لهم وذلك بتقديم الأتي:

تقديم الهوية الوطنية لمن تجاوز 18 عام

أن تكون الاقامة في نطاق خدمات مكتب الضمان

إفادة طبية من مستشفى لا تقل عن ثلاث شهور

يتم دراسة الحالة من المكتب المختص بالزيارة الميدانية عند الحاجة

خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي

يتم الدخول على بوابة خدمة معاش الضمان للتنمية الاجتماعية

يقوم المستفيد بالدخول على البوابة الالكترونية

ثم الضغط على الخدمات الالكترونية

ثم الدخول على خدمة المعاش الضماني، والضغط على زر التقديم الأة

تظهر أيقونة الدخول على الخدمة، وهنا يعرض لك النظام صفحة بيانات الطالب

يتم اختيار مكتب العمل المفضل للمراجعة

ثم اختيار الفئة والضغط على التالي

يتم تحويلك إلى صفحة بيانات العائل

ثم يحولك إلى تعبئة كافة البيانات ، حتى بيانات الدخل، ثم الحساب البنكي، ويجب نت إرفاق المستندات المطلوبة، ثم الموافقة على الشروط والتعهد بصحة البيانات، ثم نأتي لخطوة تقديم الطلب،ورسالة تأكيد إرسال الطلب، وستحصل على رقم الطلب الذي قمت بتسجيله لمتابعة طلبك فيما بعد من خلال هذا الرقم.