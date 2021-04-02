نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الأسهم السعودية والمؤشر العام السعودي تاسي (TASI) في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاءت أسعار الأسهم السعودية والمؤشر العام السعودي تاسي (TASI) لتجذب الاهتمام لدى الكثير من المتداولين في المملكة العربية السعودية، حيث هناك تذبذب واضح في الأسعار أسهم السوق السعودي في الصعود والهبوط، والسبب في ذلك الأمر كمية الأخبار الإيجابية أو السلبية التي تفرض ظلالها على الأسهم، والتي تؤثر على مسيرة الأسهم بالغيجاب أو السلب، ومع تداعيات جائحة كورونا، أصبح متابعة تلك الأسعار هامة للغاية، كما يعلم الجميع أن البورصة السعودية هي مرآة الاقتصاد وتحديد مدى تفاعله في المجتمع.

أسعار الأسهم السعودية

كثير من المتداولين تهتم بأسهم المؤشر تاسي (TASI) ويعترونه هوالمحك الرئيسي للسوق السعودي، وعلى أساس ارتفاعه أو هبوطه، يتبين سير جميع الأسهم السعودية، ولكن هناك البعض يروا أن أسهم إم تي 30 هو الأهم، حيث تتسم أسهم هذا المؤشر بوجود كثرة من السيولة المالية كأسهم مضاربات، ومن أفضل الأسهم التي تلاقى ترقب كثير من المتداولين، سهم أرامكو، سابك، أسمنت القصيم، مصرف الراجحي، سامبا، شركة جدير للتسويق، شركة الاتصالات السعودية stc.

المؤشر العام السعودي تاسي (TASI)

تعد شركة أرامكو هي الأكبر وزنًا في هذا المؤشر، وذلك بعد أن جمعت الشركة توزيعات سنوية قدرها 75 مليار دولار حتى عام 2024، لذا أصبحت من أكبرشركات العالم في توزيع الأرباح، كما أنها لها وزن كبير في صناعة الطاقة المتكاملة للنفط والغاز والتكرير والكيميائيات وتطوير كافة الكوادر البشرية، كما أنها لها توسع في مجال التقنيات الحديثة.

أسعار الأسهم السعودية والمؤشر العام السعودي تاسي (TASI) عبرموقع تداول السوق المالية السعودية الحكومي

وتعد شركة سابك ثاني أفضل شركات هذا المؤشر، وذلك لشهرة الواسعة في مجال الصناعة البتروكيماوية، كما أنها تم تصنيفها من أفضل 100 شركة تلعب في هذه الصناعة، ومن أفضل أسهم هذا المؤشر أيضاً، سهم إسمنت القصيم، ويرى الكثير من المتداولين أنه سهم استثماري قوي وتوزيعاته في أرباحه مرتفعة للغاية، كما أنه ملقب باسم (جوهرة قطاع الأسمنت).