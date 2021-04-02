طريقة رفع طلب ترقية في نظام فارس بأقل الخطوات عبر edu.moe.gov.sa

طريقة رفع طلب ترقية في نظام فارس يهم فئة كبيرة في المملكة العربية السعودية فهم يريدون الدخول على موقع نظام فارس edu.moe.gov.sa لرفع طلب بـ الترقيات الإدارية في السعودية، ويتمكن الموظف في وزارة التعليم السعودية سواء كانوا معلمين أو إدارين من تنفيذ طريقة رفع طلب ترقية في نظام فارس بسهولة ومن أي مكان في المملكة العربية السعودية بما يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد الذي كان يبذل في السنوات الماضية بالطرق التقليدية، فوفرت الوزارة نظام فارس كأحدث الأنظمة الجديدة كما يوفر قاعدة بيانات شاملة عن المعلمين والمعلمات في المملكة وإمكانية الاستعلام عن الراتب بمجرد الدخول على نظام فارس الإلكتروني.

طريقة رفع طلب ترقية في نظام فارس

حددت طريقة رفع طلب ترقية في نظام فارس في الخطوات التالية:

ادخل على موقع حساب نظام فارس

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط على صلاحية الترقيات – مستخدمين في النافذة المفتوحة.

انقر على بطاقة الترقية بالمدة.

ملء بيانات بطاقة الترقية ( السجل المدني، الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، المرتبة الحالية ، رقم الوظيفة، الادارة الحالية، المسمى الوظيفي، الوظيفة السابقة ).

الضغط على إيقونة تطبيق.

ملء بيانات المؤهلات العلمية للموظف.

اختيار مؤهل جديد.

حمل المرفقات العلمية من الكمبيوتر.

اختيار إيقونية تطبيق.

الضغط حفظ البيانات.

نظام فارس

أطلقت المملكة العربية السعودية موقع نظام فارس ليكون رؤية واضحة أمام المواطنين لإنجاز الكثير من الخدمات لمختلف الوزارات مثل طلب الإجازات، وكشوف الرواتب، وطلب البدلات، وطلب تمديد الإجازة أو قطعها، بجانب طلب تقاعد أو بلاغ في أمر معين للعمل، ومتابعة العلاوة السنوية.

طلب ترقية في نظام فارس

أتاحت وزارة التعليم السعودية طلب ترقية على نظام فارس لجميع العاملين في المنظومة التعليمية، لاسيما نظام الترقيات الإدارية ويكون التقديم في نظام فارس لمن لم يسبق لهم رفع طلب الترقية وفقك برنامج توثيق الحدمة المدنية ومتابعة الأوراق المطلوبة.