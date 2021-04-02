نتائج القدرات العامة الورقي 1442 استعلام بسهولة على موقع قياس my.gov.sa برقم الهوية

نتائج القدرات العامة الورقي 1442 يواصل الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية الاستعلام عنها على موقع قياس my.gov.sa برقم الهوية حتى يتمكنون من التقديم في الجامعات السعودية والكليات التى تشترط نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي 1442 قبل بداية العام الدراسي الجديد في السعودية 1443 وبعد الانتهاء من الاختبارات يبحثون حاليًا رابط نتائج القدرات العامة الورقي 1442 برقم الهوية لإجراء استعدادتهم للعام الدراسي.

نتائج القدرات العامة الورقي 1442

تظهر نتائج القدرات العامة الورقي 1442 بعد إداء الامتحانات حيث يتم تصحيح الإجابات من خلاص المصحح الآلي ومراجعتها في خلال 3 أسابيع من يوم انتهاء الاختبار وبعدها تعلن نتائج القدرات الورقي 1442 بأخذ أعلى 100 درجة اجتازها الطالب، تمكنهم من التقديم في الجامعات السعودية على أن يتم احتساب نتائج القدرات الورقي 1442 على النحو التالي:

درجة الطالب موقع الطالب 81 فأكثر أعلى 5% من الطلبة 78 فأكثر أعلى 10% من الطلبة 73 فأكثر أعلى 20% من الطلبة 70فأكثر أعلى 30% من الطلبة

الاستعلام عن نتائج القدرات العامة الورقي 1442

وفر موقع قياس المنصة الوطنية الموحدة إمكانية الاستعلام عن نتائج القدرات العامة الورقي 1442 من خلال النقاط التالية:

سجل دخول على المركز الوطني قياس

أكتب رقم السجل المدني الخاص بالطالب.

أضف كلمة المرور.

اضغط على إيقونة أنا لست برنامج روبوت.

النقر على تسجيل دخول.

اختر خدمة استعلام عن نتائج.

حدد الاختبار المراد الاستعلام عن نتيجته، وهو قياس القدرات العامة.

أكتب رقم السجل المدني.

أضف رمز التحقق.

الضغط على أيقونة بحث الموجودة في أسفل الصفحة.

اختبارات القدرات العامة الورقي

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب في الجامعات والكليات على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لحضور اختبارات القدرات العامة الورقية بالإجراءات الاحترازية الشاملة لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما يمكن الإطلاع على نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي من خلال حسابك على موقع هيئة التقويم والتدريب أو الاتصال بالهاتف الموحد المباشر وهو (920033555).​