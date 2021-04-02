قرارات مهمة من البنك الأهلي السعودي عقب الانطلاق مع الرابط الرسمي

البنك الأهلي السعودي هو أحد أهم وأقدم البنوك، ليس في المملكة العربية السعودية فحسب بل في الوطن العربي كله، ويعود هذا الأمر إلى ما يقدمه البنك الأهلي من تيسيرات لعملائه، من المواطنين والمقيمين والمؤسسات أيضًا، وتماشيًا مع كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة الوباء العالمي، يسعى البنك التجاري الأهلي للحفاظ على راحة عملائه وصحتهم أيضًا، بتقديم كل ما يمكن من خدمات بشكل إلكتروني، مثل خدمة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين، وشحن بطاقة ماستر كارد البنك الأهلي عن بعد ومكافآت برنامج لك للعملاء وغيرهم الكثير، وتنفيذًا لما اتخدته مؤسسة النقد العربي السعودي من قرارات وقائية، سار البنك الأهلي على خطاها أيضًا.يقدم البنك الأهلي السعودي فرصًا قوية لعملائه للحصول على تمويل نقدي بداية من 5 آلاف ريال سعودي، ولمدة تتراوح من 6 أشهر وحتى سنة كاملة، مع إمكانية صرف التمويل النقدي من البنك بهامش ربح 0% لكل المبالغ التي يتم صرفها في 6 أشهر، ولكن في حال الحصول على مبلغ مالي لمدة عام يتم احتساب هامش ربح بسيط، ويمكنك الحصول على التمويل من خلال تقديم نموذج طلب التمويل بالموقع الرسمي، بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة.

دمج البنك الأهلي السعودي وسامبا في الرياض

أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي، تمام اندماجه بشكل كامل مع مجموعة سامبا المالية، في يوم الخميس الموافق 1 إبريل عام 2021م، ليبدآ معًا رحلة تأسيس أول مصرف وطني إقليمي، بتلك القوة المالية خاصة وأن البنك الأهلي السعودي، وكذلك مجموعة سامبا المالية، يمثلان أقوى مصارف مالية بالمملكة منذ تأسيسهما، وسوف يتحول اسم البنك الأهلي التجاري، إلى البنك الأهلي السعودي.

وسوف يبدأ دمج خدمات كلا البنكين، تدريجيًا خلال الفترة القادمة، مع استمرارية التعامل مع العملاء لكليهما، بنفس الطريقة والشكل المعتاد، دون أي تغيير في طريقة المعاملة، أو تقديم الخدمات المصرفية. وعلى صعيد آخر، سوف يتم إبلاغ العملاء بأي تغييرات، قد تحدث في المعاملات المصرفية، فيما بعد.

رابط البنك الأهلي السعودي

ومن المتوقع اكتمال عملية الدمج على مدار 18 شهرًا، وتم إطلاق رابط الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي السعودي بشكل رسمي، عقب الاندماج مع مجموعة سامبا، وبه المزيد من تفاصيل الاندماج وآلية التعامل مع عملاء البنك.

بشكل رسمي، عقب الاندماج مع مجموعة سامبا، وبه المزيد من تفاصيل الاندماج وآلية التعامل مع عملاء البنك. وجدير بالذكر، أنه قد تم إلغاء أسهم مجموعة سامبا المالية من السوق، ليبدأ الكيان المشترك رحلته في سوق المال، بداية من يوم 1 إبريل 2021م، وسوف يتم دمج الكيانين معًا في الفترة القادمة، وذلك من خلال نقل كافة أصول ومديونيات وعمليات مجموعة سامبا إلى البنك الأهلي السعودي.

أهم قرارات البنك الأهلي لعملائه

تدعيمًا لقرارات مؤسسة النقد العربي السعودي، أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي عن حزمة من القرارات المهمة الموجهة لعملائه والتي تدعم جهود المملكة في مواجهة الوباء العالمي، ومن أبرز هذه القرارات:

التزام الموظفين بالحضور للبنك، وفقًا لما أعلن عنه وزير الموارد البشرية من آلية العودة للعملين بالقطاعين العام والخاص. الاستمرار في تقديم كافة الخدمات المصرفية لعملاء البنك، عدا بعض الخدمات المتاحة فقط من خلال القنوات الإلكترونية والتي تستدعي تواجد الموظفين، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية مثل تطبيق التباعد الاجتماعي والتعقيم. توفير وسائل الدفع الإلكتروني لكافة المنشآت، تزامنًا مع قرارات وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الاحترازية في قطاعات التجارة والصناعات والمقاولات، بما يحقق تقليل التلامس بين العملاء والنقود. فيما يتعلق بأدوات الدفع الإلكتروني؛ قرر البنك الأهلي السعودي رفع الحد لعملاء مدى من خلال نقاط البيع وذلك دون الاحتياج للرمز السري، وذلك بتكلفة تتراوح من 100 إلى 300 ريال سعودي، وذلك بهدف التيسير على العملاء وعدم اضطرارهم لاستخدام أجهزة نقاط البيع ولمسها. يتم تطبيق برنامج مؤسسة النقد العربي في بند دعم رسوم عمليات خدمة نقاط البيع، وخدمة التجارة الإلكترونية لكل من المؤسسات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص. المساهمة في دعم صندوق الوقف الصحي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمبلغ يصل قدره إلى 33 مليون ريال سعودي، وذلك بهدف الإسهام في دعم المنظومة الصحية بالبلاد. فيما يتعلق بالرواتب؛ يجب أن يتواصل العميل مع الجهة المودعة أولًا علمًا بأنه إذا ما تم إيداع أية مبالغ يتم إبلاغ العميل مباشرة. وقد تقرر صرف العلاوة السنوية لعام 2021م، مع موعد صرف الراتب هذا الشهر للموظفين السعوديين، وذلك يوم 27 يناير الجاري، في نفس الموعد المرتقب، دون حدوث أي تغيير، ولن يتغير الموعد إلا في حالة وجود عطلات أو إجازات رسمية داخل المملكة، وسوف يتم صرف الراتب هذا الشهر في موعده، بالإضافة إلى العلاوة السنوية المقررة من وزارة المالية، حسب سلم الرواتب الوظيفية المعلن. الاستمرارية في دعم وتقديم خدمات المدفوعات من خلال دعم كافة الرسوم الشهرية للمتاجر، والتي تقل تكلفة عملياتها عن 15 ألف ريال سعودي وذلك لمدة ثلاثة أشهر وذلك بأثر رجعي بداية من يوم 14 مارس 2020م ، وذلك باستخدام كل البطاقات المقبولة في المملكة. إطلاق مبادرة لدعم 8 آلاف أسرة مستحقة بالمنتجات الغذائية موزعة على 9 مناطق داخل المملكة. يمكن لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقط، أن يقتنصوا فرصة الحصول على دعم وتمويل برنامج كفالة من البنك الأهلي، بهدف تنمية المنشآت وزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد السعودي، وهي خدمة مستمرة أيضًا لم يلحقها أي تغيير، وذلك وفقًا لعدد من الشروط. يستمر البنك الأهلي في تقديم القروض لعملائه دون أي تأخير، وفي حال طلب الحصول على قرض تكميلي من البنك الأهلي، يجب اتباع الشروط المطلوبة فقط، وهو قرض إضافي يتم منحه للعميل في حال طلبه، ولكن شريطة ألا يتم صرفه لسداد القرض الأساسي، فهذا لا يجوز شرعًا. إذا كنت مقيمًا بالمملكة وترغب في الحصول على قرض بدون كفيل، فالبنك الأهلي التجاري يمنحك تلك الفرصة وفقًا لعدد من الشروط. التسجيل في خدمة حماية الرواتب عبر نظام الأهلي إي كورب لا يتطلب رسوم إضافية. يمكنك استخدام خدمة كويك باي من البنك الأهلي التجاري، وهي أفضل خدمة للحوالات الدولية السريعة بالمملكة، تمكنك من القيام بعمل حوالات دولية فورية إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، بدون رسوم عن طريق تحميل البرنامج إلى جوالك من المتجر، وهو يناسب أجهزة الأندرويد والآيل. إمكانية فتح حساب استثماري بالبنك الأهلي بخطوات بسيطة ومزايا متعددة.

مواعيد عمل البنك الأهلي

تعمل كافة فروع البنك الأهلي التجاري عقب اتخاذ قرار خطة العودة بالسعودية للحياة الطبيعية، بداية من يوم الأحد وحتى الخميس، بداية من الساعة 9.30 صباحًا، وحتى الساعة 4.30 عصرًا.

عدا الفروع الموجودة في مكة المكرمة يبدأ العمل فيها من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، ويمكن التعرف على مواقع فروع البنك من خلال زيارة الرابط الرسمي.

التمويل الإسلامي بدون رسوم إدارية

يقدم البنك الأهلي السعودي، تمويلًا إسلاميًا لعملائه بدون دفع أية رسوم إدارية، وذلك خلال الفترة الحالية وحتى يوم 30 سبتمبر 2020م المقبل، ويتميز هذا العرض بالمزايا التالية:

فورية الحصول على مبلغ التمويل المطلوب، والذي يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

لا يتم دفع أية رسوم إدارية من جانب العميل.

يحصل العميل على الموافقة فورًا، دون أي تأخير.

يتفق القرض الإسلامي مع معايير وأحكام الشريعة الإسلامية.

يوفر البنك الأهلي تأمينًا للعميل، في حالات الإعاقة أو الوفاة.

يمكن للعميل أن يحصل على تمويلًا إسلاميًا من البنك الأهلي، بموجب السلع أو الأسهم.

شروط التمويل الإسلامي

أن تكون عاملًا أو على رأس عمل بأحد قطاعات الحكومة أو القطاعات الخاصة، والتي تقوم بتحويل رواتب موظفيها على البنك الأهلي من خلال نظام سريع للرواتب. يجب ألا يقل دخلك الشهري عن 3000 آلاف ريال سعوي إذا كنت مواطنًا سعوديًا، و4000 ريال سعودي إذا كنت تحمل أية جنسية أخرى. يجب ألا تقل فترة عملك إذا كنت مواطنًا سعوديًا عن شهر (وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي)، وثلاثة أشهر (لغير السعوديين بالقطاعين الحكومي والخاص، وللمواطنين السعوديين العاملين بالشركات الكبرى). يجب ألا تقل فترة عملك عن عام كامل (إذا كنت مواطنًا سعوديًا أو غير سعوديًا، وتنتسب للقطاع الخاص). يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض الإسلامي، عن 18 عامًا أثناء تقديم طلب الحصول على القرض، وألا يزيد عن 60 عامًا، أثناء سداد القسط الأخير( وذلك لأبناء المملكة فقط). يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض الإسلامي، عن 22 عامًا أثناء تقديم طلب الحصول على القرض، وألا يزيد عن 60 عامًا، أثناء سداد القسط الأخير( وذلك لغير حاملي الجنسية السعودية).