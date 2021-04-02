منصة أبشر وخطوات تعديل الحالة الاجتماعية والخدمات الجديدة المضافة

منصة أبشر ، تعد المنصة أحد أهم المنصات الإلكترونية بالمملكة والتي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية وذلك لإنجاز العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين حيث توفر المنصة تعاملات متميزة وسرعة الإنجاز والتعامل بسهولة لإتمام تلك الخدمات وذلك لتوفير الوقت والجهد حيث تعد المنصة إنجاز غير مسبوق بالمملكة بفضل ما تقدمه من خدمات متنوعة يمكن إنجازها في وقت قياسي كما تعد المنصة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030،وإلى جانب الخدمات الكثيرة المقدمة أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إضافة خمس خدمات جديدة يمكن إنجازها عبر منصة أبشر وسوف نوضحها لكم عبر هذا المقال.

الخدمات المتعددة التي يتم إنجازها عبر منصة أبشر

خدمة تجديد الهوية الوطنية.

خدمة تجديد الإقامة للمقيم.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

تجديد جواز السفر للمواطنين.

الاستعلام عن صلاحية جواز السفر.

تجديد رخصة القيادة للمواطنين والمقيمين.

خدمة الاستعلام عن صلاحية رخصة القيادة.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

دفع قيمة المخالفات المرورية.

خدمة مبايعة المركبات والاستعلام عن تأمين المركبة.

خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي.

خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

خدمة حجز موعد بالمقرات الحكومية.

خدمة تسجيل المواليد.

هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري التي يمكن إنجازها إلكترونياً وذلك دون الحاجة إلى زيارة المقرات.

الخدمات الجديدة المقدمة من المنصة

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة مؤخراً عن إضافة عدد من الخدمات الأخري التي يمكن إنجازها عبر المنصة وتلك الخدمات الجديدة هي:

خدمة تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية. خدمة تعديل الحالة الاجتماعية. خدمة تعديل المؤهل الدراسي. خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم. خدمة تحسين المطورة.

خطوات تعديل الحالة الاجتماعية عبر أبشر

أصبح الآن من الممكن تعديل الحالة الاجتماعية عبر منصة أبشر وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة الخدمات الجديدة المقدمة المنصة ويمكن تعديل الحالة الاجتماعية وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.

كتابة الاسم وكلمة المرور.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

قم بالضغط على زر المعلومات الشخصية.

من القائمة التي أمامك اضغط على تعديل الحالة الاجتماعية.

اختار الحالة الاجتماعية المناسبة لوضعك الحالي.

بعدها قم بالضغط على زر تحديث.

هذا وقد حققت المنصة نجاح كبير بفضل ما تقدمه من إنجازات مختلفة حيث تهدف المنصة إلى تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معلومات إلكترونياً سهلة الإنجاز بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين.