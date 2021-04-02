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عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية 1442 في رمضان؛ حيث يبحث آلاف المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد نزول مكرمة ملكية من الملك سلمان التي اختصها للمواطنين الذين يحصلون على دعم الضمان الاجتماعي؛ وذلك بهدف مساعدة تلك الأسر على تحمل أعباء الحياة، وشراء المستلزمات والمطالب اليومية، وعادةً ما يتم الإعلان عن المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي قبل حلول شهر رمضان الكريم.

موعد صرف المكرمة الملكية 1442 في رمضان للضمان الاجتماعي

يترقب المواطنين في أنحاء المملكة العربية السعودية الإعلان عن موعد صرف المكرمة الملكية 1442 للمواطنين المشمولين بدعم الضمان الاجتماعي، وعادةً ما يتم الإعلان عن نزول المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي بعد صرف معاش الضمان الاجتماعي في الثالث عشر من شهر أبريل 2021، الذي يوافق بداية شهر رمضان الكريم 1442، وبالتالي فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن نزول مكرمة ملكية من الملك سلمان في بداية شهر رمضان، أي بعد نزول معاش الضمان بأيام قليلة.

قيمة مكرمة ملكية من الملك سلمان

بلغت قيمة المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي لشهر رمضان العام السابق حوال مليار وستمائة مليون ريال سعودي؛ تم توزيعهم على المواطنين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي؛ حيث حصل المستفيد من معاش الضمان على 100 ريال سعودي، بينما حصل التابعين له على 500 ريال سعودي.

ومن المتوقع أن تزيد قيمة مكرمة ملكية من الملك سلمان لهذا العام 1442 التي لم تحدد بعد، وهناك توقعات بزيادة قيمتها للعام الحالي 2021؛ وذلك لزيادة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

تهدف الحكومة السعودية على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين؛ لهذا فهي تقدم أشكال الدعم المختلف طوال العام، من بينها مكرمة ملكية الملك سلمان، التي تقدم في شهر رمضان من كل عام؛ بهدف مساعدة الأسر المتضررة من التحسينات على تحمل أعباء الحياة، وشراء احتياجات الشهر الكريم.

في النهاية نكون تعرفنا على موعد صرف المكرمة الملكية 1442 لمستفيدي الضمان الاجتماعي لهذا العام 2021، وقيمة مكرمة ملكية الملك سلمان بحسب التوقعات بالزيادة عن العام السابق نتيجة لزيادة أعداد المشمولين بدعم الضمان الاجتماعي.