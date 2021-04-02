سويفت كود بنك البلاد وكيفية الحصول عليه وأهم شروطه، والمقصود بمصطلح سويفت كود أي الرمز التعريفي الذي يتبع البنك، والجدير بالذكر أن بنك البلاد يمتلك سويفت كود تابع للفرع الرئيسي وأخر تابع للمنطقة الوسطي، وأيضا أخر تابع للمنطقة الشرقية والشمالية، وأخر تابع للمنطقة الجنوبية والغربية، والهدف من هذا الرمز هو أن يتم استخدامه في عمليات الحوالات المالية بين البنوك سواء كانت معاملات محلية أو دولية، وسنقوم اليوم عبر موقع ثقفني بتعريف هذا الرمز الخاص ببنك البلاد وكيفية الحصول عليه وأهم شروطه.

سويفت كود بنك البلاد

المقصود بمصطلح سويفت كود وهو الرمز التعريفي الخاص بأي بنك، ويعتبر الرمز التعريفي لبنك البلاد هو رمز واحد من الصيغ الثابتة والمحددة من قبل البنك، حيث لكل بنك رمز محدد يختلف عن الأخر، والهدف من هذا الرمز هو الاستخدام في المعاملات المتبادلة للحوالات المالية بين البنوك المحلية والدولية، وفيما يخص بنك البلاد :

“ALBISARI” هذا الرمز هو رمز تعريفي بنك البلاد، ويتكون من 8 احرف وهو يشير إلي الفرع الرئيسي ببنك البلاد، ويرمز”ALBI” أي أول 4 حروف إلي كود بنك البلاد، والحرفين الخامس والسادس يرمزوا إلي الكود الخاص بالدولة “SA”،ويمز الحرفي السابع والثامن إلي كود موقع البنك “RI” .

والرمز التعريفي لبنك البلاد المنطقة الوسطي والحوالات أيضا هو”ALBISARIXXX” وهو عبارة عن 11 حرف، أول 8 حروف تشير إلي ما سبقنا من قبل في النقطة السابقة، وأما أخر ثلاث حروف ويرمزوا إلي فروع البنك .

أما الرمز التعريفي لبنك البلاد المنطقة الغربية والجنوبية “ALBISARIJED” .

“ALBISARIDAM” وهذا هو الرمز الخاص ببنك البلاد المنطقة الشمالية والشرقية.

شروط التحويل عن طريق الرمز التعريفي بنك البلاد

لقد تم وضع عدة شروط من قبل البنك حتي تقوم بالتحويل عن طريق استخدام هذا الرمز وأهم هذه الشروط :

من حق البنك القيام بخصم كل المصاريف التي تخص طلب التحويل من حساب العميل .

تقديم الطلب يكون علي مسئولية العميل، فعند حدوث أخطاء من قبل الوسيط يتحملها العميل نفسه.

عند طلب العميل إلغاء التحويل يقوم البنك برد قيمة المال للعميل علي حسب سعر العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها .

في حالة طلب العميل التحويل بعملة أجنبية غير عملة البلد، فيتم الدفع بسعر الشراء في الوقت الحالي.

في حالة فقدان العميل للشيك، فعليه الذهاب إلي البنك وتقديم تعهد للتعويض من البنك، حتي يضمن حمايته من أي مسئولية تتعلق بفقدان الشيك .

الحصول علي الرمز التعريفي بنك البلاد

ويمكن الحصول علي هذا الرمز عن طريق عدة طرق ومنها إلكترونيا كالتالي :

عليك الدخول إلي موقع البنك من خلال الرابط الخاص بالبنك

وبعدها عليك القيام بالضغط علي زر اتصل بنا .

ثم اذهب إلي أخر الصفحة ستجد أرقام الرمز التعريفي الخاصة بك.

طريقة معرفة السويف كود لأي بنك

أولا عليك الإتصال المباشر بالبنك عن طريق اقرب فرع او عن طريق رقم الهاتف الخاص بالبنك.

أو عليك القيام بزيارة الموقع الالكترونى الرسمى للبنك حيث أن معظم البنوك تتيح هذة البيانات مباشرة عبر موقعها الرسمى داخل صفحة خريطة الفروع

كما تتستطيع التواصل مع خدمة العملاء البنك عن طريق الموقع في حالة الدردشة المباشرة او كان الرد الالى

أو القيام بالبحث داخل المواقع المخصصة للحصول على رقم الرمز التعريفي والايبان.